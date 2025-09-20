হোম > সারা দেশ > বরগুনা

পাথরঘাটায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 

নিহত রিয়াজ। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর ধানখেত থেকে রিয়াজ (৩৫) নামে এক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত রিয়াজ সদর ইউনিয়নের কোড়ালিয়া গ্রামের মতি হাওলাদারের ছেলে।

নিহত রিয়াজের পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বড় ভাইয়ের নতুন রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন রিয়াজ। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রাত ৯টার দিকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পায়নি।

শুক্রবার সকালে নিখোঁজের ঘটনায় রিয়াজের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। এরপর দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার নাচনাপাড়া ইউনিয়নের কাজীরহাট এলাকার ধানখেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

অন্যদিকে, রায়হানপুর ইউনিয়নের পিপুলিয়া হোগলপাতি এলাকা থেকে রিয়াজের চালানো বিভাটেক রিকশাটি ব্যাটারি ছাড়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান জানান, লাশ উদ্ধার করে রাতেই থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সকালে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

