হোম > সারা দেশ > বরগুনা

মানুষ এবার ইসলামি দলকে ক্ষমতায় দেখার অপেক্ষায়: চরমোনাই পীর

বরগুনা প্রতিনিধি

আজ বিকেলে বরগুনায় বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আমরা আওয়ামী লীগ দেখেছি, বিএনপি দেখেছি, জাতীয় পার্টিও দেখেছি কিন্তু ইসলামি দলকে কখনো ক্ষমতায় দেখি নাই। এবার ইসলামি দল ক্ষমতায় দেখার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।’

আজ শনিবার বিকেল ৫টায় বরগুনা শহরের সিদ্দিক স্মৃতিমঞ্চে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বরগুনা জেলা শাখা আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রেজাউল করীম বলেন, ‘আমরা যদি আবার ভুল করি, বারবার মায়ের কোল খালি হবে। সেই কান্না কত দিন শুনব? সেই আয়নাঘর তো আইয়ামে জাহেলিয়া আমলের ইতিহাসকে হার মানিয়েছে। এবার পরিবর্তন আমাদের করতেই হবে।’

টাকা পাচারের সমালোচনা করে চরমোনাই পীর বলেন, ‘আমার কৃষক ভাইয়েরা, আমার জেলে ভাইয়েরা, আমার রিকশাওয়ালা ভাইয়েরা রোদে পুড়ে চামড়া কালো করে টাকা কামায়। সেই টাকা সরকারি ফান্ডে জমা হয়। আমার ভাইয়েরা বিদেশের মাটিতে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দেশে রেমিট্যান্স পাঠায়। সেই রেমিট্যান্সে দেশ চলে। আর ওরা ক্ষমতার চেয়ারে বসে আমাদের টাকা বিদেশে পাচার করে। টাকা কামাই করি আমরা, আর ওরা ক্ষমতায় বসে টাকা পাচার করে। ওদেরকে বাংলার জমিন থেকে উৎখাত করতে হবে। ওদেরকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি সবাইকে অনুরোধ করব, এই চোরদের সহযোগিতা না করার জন্য। আমরা টাকা পাচারকারীদের সহযোগী হতে চাই না।’

মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‘এখন যদি আপনারা এই বিজয় দেখতে চান, আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, আমাদের মনোনীতকে নির্বাচিত করুন। ইসলামি দল নির্বাচিত হলে আমি আপনাদের বলতে পারি, আর আমার পান দোকানদার ভাইকে চাঁদা দিতে হবে না। আর চাঁদাবাজেরা চাঁদাবাজি করার সুযোগ পাবে না। মিথ্যা মামলার ফাঁদে ফেলে আর কেউ আপনাদের ঘরছাড়া করতে পারবে না।’

জনসভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত মজলিসসহ ইসলামি অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

সিমেন্ট নয়, বালু দিয়ে জিও ব্যাগ বোঝাই

বেতাগীতে বাস মাহিন্দ্রার সংঘর্ষে একজন নিহত

বরগুনায় ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা, পুলিশ বলছে—অভ্যন্তরীণ কোন্দল

সিডরের ১৮ বছর: উপকূলবাসী এখনো ভুগছে

গরুকে ঘাস খাওয়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

পাথরঘাটায় বেড়েছে চুরি-ছিনতাই, আতঙ্কে স্থানীয়রা

থানা থেকে জব্দ করা জাটকা ইলিশ লুট

বরগুনা-১ আসনে মনোনয়ন বিতর্ক: ২ বিএনপি নেতার বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা

ইসির কোনো নীতিমালা নেই: হাসনাত আবদুল্লাহ

ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল শিশুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা