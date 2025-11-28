বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বরগুনার বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মা কহিনূর বেগম বার্ধক্যের কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরিশালের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট এলাকায় নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
জানাজায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও বরগুনা ২ আসনের ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম মনি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তরের শুরা সদস্য ও বরগুনা-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ, বেতাগী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির মল্লিক, সদস্যসচিব গোলাম সরোয়ার রিয়াদ খান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম মাহফুজুর রহমানসহ আরও অনেকে।
সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মায়ের মৃত্যুতে বরগুনা জেলা ও বেতাগী উপজেলা বিএনপির নেতারা শোক প্রকাশ করেন।