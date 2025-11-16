তিন দফা দাবিতে দক্ষিণ অঞ্চলের ১৮ রুটে পরিবহন ধর্মঘটের ঘোষণা

দক্ষিণাঞ্চলের ১৮টি পথে (রুট) চলাচল করা অনুমোদনহীন বিআরটিসির বাস বন্ধসহ তিন দফা দাবিতে আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৯টি বাস মালিক সমিতির নেতারা আজ রোববার দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন।
মালিক সমিতির দাবিগুলো হলো—সরকারি অনুমোদন ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের ১৮টি পথে চলাচল করা অনুমোদনহীন ও ইজারা নেওয়া বিআরটিসির বাস বন্ধ করতে হবে; নীতিমালা অনুযায়ী জেলা টার্মিনালে একটি কাউন্টার চালু রেখে পথে পথে থাকা সব কাউন্টার অপসারণ করা; দূরপাল্লার পরিবহন নীতিমালাবহির্ভূতভাবে যাত্রাপথে যাত্রী পরিবহন বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া; অবৈধ থ্রি-হুইলার মাহেন্দ্র, নছিমন, করিমন অটোরিকশা সড়ক-মহাসড়কে চলাচল বন্ধ করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন খুলনার রূপসা বাগেরহাট বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়ক-মহাসড়কে বিআরটিসির অনুমোদনহীন অবৈধ যাত্রীবাহী বাস চলছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকার পরও মহাসড়কে নছিমন-করিমন চলছে। এটা বন্ধের জন্য বহুবার জেলা প্রশাসন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি দাবি মানা না হয়, তাহলে ২ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার পরিবহন ধর্মঘট শুরু করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বাগেরহাট আন্তজেলা বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি সরদার লিয়াকত আলী, সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম ফকির, বাগেরহাট রূপসা আন্তজেলা বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি মো. সামাদ
মোল্লা, ঝালকাঠি বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমান, আন্তজেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বাবু, মহিষপুরা খুলনা আন্তজেলা বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সভাপতি শেখ মাসুদুর রহমান, পিরোজপুর আন্তজেলা বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সহসভাপতি অশোক কুমার দাশ, রূপসা-বাগেরহাট বাস-মিনিবাস কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মহিউদ্দিনসহ দক্ষিণ অঞ্চলের ১৮টি রুটের ৯টি পরিবহন মালিক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলন শেষে তিন দফা বাস্তবায়নের দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন বাস মালিক সমিতির নেতারা।