হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে বৈশাখী আক্তার আরভী (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের দাবি, গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে আরভীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন তাঁরা। উপজেলার সদর ইউনিয়নের আট্টাকী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

আরভী আট্টাকী গ্রামের রাজমিস্ত্রি আওয়াল হোসেনের মেয়ে। সে সাতশৈয়া হাজী আব্দুল হামিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

পুলিশ ও মৃত শিক্ষার্থীর পরিবার জানায়, গতকাল রাতে পরিবারের সদস্যরা আরভীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় দ্রুত তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।

ফকিরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর বলেন, ‘আজ (মঙ্গলবার) সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ওই কিশোরী কী কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা জানা যাবে।’

সম্পর্কিত

ফকিরহাটে আগুনে পুড়ল শতবর্ষী গাছ

চিতলমারীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ৮

তিন দফা দাবিতে দক্ষিণ অঞ্চলের ১৮ রুটে পরিবহন ধর্মঘটের ঘোষণা

বিদ্যুৎ খুঁটিতে পুড়ছিল যুবক, দুই ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার

সুন্দরবন ভ্রমণ: ত্রুটিপূর্ণ নৌযানে সুরক্ষার ঘাটতি, ঝুঁকিতে পর্যটক

বদনা-গয়না ফিরে পেলেন সেই গৃহবধূ, দুজন বরখাস্ত

চারটি আসন ফিরে পেয়ে বাগেরহাটে আনন্দ মিছিল

সুন্দরবনের দুবলার চরে বনদস্যুদের হাতে জেলে অপহৃত

পশুর নদে পড়ে নিখোঁজ নারী পাইলটের লাশ উদ্ধার

গৃহবধূর বদনাও নিয়ে গেল এনজিও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা