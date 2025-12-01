হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

বিদ্যুৎ উৎপাদনে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের রেকর্ড

বাগেরহাট প্রতিনিধি

রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। ফাইল ছবি

জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। গত নভেম্বর মাসে ৭০০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে প্রতিষ্ঠানটি; যা দেশের যেকোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন।

আজ সোমবার বিআইএফপিসিএলের উপমহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিম বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাসব্যাপী বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১১ দশমিক ৫ শতাংশ অবদান রেখে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। এটা প্ল্যান্টের উচ্চ শিল্পক্ষমতা, দক্ষ কয়লা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক কর্মপরিকল্পনার ফল। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

