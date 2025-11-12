সুন্দরবন ভ্রমণ: ত্রুটিপূর্ণ নৌযানে সুরক্ষার ঘাটতি, ঝুঁকিতে পর্যটক

সুন্দরবনে শুরু হয়েছে পর্যটন মৌসুম। দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা ভিড় জমাচ্ছে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে। কিন্তু সম্প্রতি বাগেরহাটের মোংলায় ট্যুরিস্ট বোট উল্টে পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় নৌযানগুলোর ফিটনেস ও সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বন বিভাগ এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধেও উদাসীনতার অভিযোগ সুন্দরবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের।
বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য সুন্দরবনের চেয়ারম্যান ফরিদুল ইসলাম বলেন, মোংলা থেকে যেসব ট্যুরিস্ট বোট সুন্দরবনে আসা-যাওয়া করে, এগুলোর নৌপথে চলাচলের কোনো লাইসেন্স নেই, কোনো ফিটনেস ছাড়পত্র নেই। চালকদেরও নেই কোনো লাইসেন্স। আবার অধিকাংশ বোটে কোনো লাইফ জ্যাকেট থাকে না, লাইফ বয়াও থাকে না। কোনো বোটে ২০ জনের বেশি যাত্রী না ওঠানোর নিয়ম থাকলেও অতিরিক্ত ভাড়া পাওয়ার আশায় তারা দ্বিগুণ যাত্রী বহন করে। আবার অনেক সময় পর্যটকেরা ব্যয় কমানোর জন্য অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে একটি বোটে উঠে পড়ে।
ফরিদুল ইসলামের অভিযোগ, ওই রকম নানা অনিয়ম নিয়ে বছরের পর বছর ধরে এসব ট্যুরিস্ট বোট চলাচল করলেও সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ অথবা প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয় না।একটি দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়। তারপর আবার যা তা-ই।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছরের নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সুন্দরবন ঘুরে দেখার জন্য উপযুক্ত সময়। এই সময় নদী ও সমুদ্র শান্ত থাকে। তাই সুন্দরবনের সব দর্শনীয় স্থান সহজে ঘুরে দেখা যায়। সুন্দরবনে ঘোরা যায় খুলনা, বাগেরহাটের মোংলা ও শরণখোলা এবং সাতক্ষীরা দিয়ে। তবে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভ্রমণ করে খুলনা ও বাগেরহাটের মোংলা দিয়ে। এই দুই জায়গা থেকে ভ্রমণের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে করমজল, হারবাড়িয়া, কচিখালি, কটকা, হিরণ পয়েন্ট ও দুবলার চর।
কম খরচে এক দিনে সুন্দরবন ঘুরে দেখতে পর্যটকেরা মোংলা থেকে করমজল অথবা হারবাড়িয়া পর্যটনকেন্দ্রে যায়। মোংলা থেকে সকালে রওনা দিলে দুটি জায়গা এক দিনে ঘুরে দেখা সম্ভব। মোংলা ফেরিঘাট থেকে করমজল ভ্রমণের জন্য ট্যুরিস্ট বোট ভাড়া পাওয়া যায়। এ বোটে ২০ জনের বেশি চড়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, খুলনা ও মোংলা থেকে সুন্দরবনে দু-তিন দিনের ভ্রমণের জন্য ট্যুর অপারেটরের শতাধিক লঞ্চ রয়েছে। এসব লঞ্চ নৌপথের নির্দেশনা মেনে লাইফ জ্যাকেট, বয়াসহ পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থা মেনে চলে। মূল সমস্যা হলো মোংলা ফেরিঘাট থেকে যেসব ট্যুরিস্ট বোট সুন্দরবনের স্বল্প দূরত্বে যায়, তাদের নিয়ে। মোংলায় জালি বোট, ডেনিস বডি বোট নামে পরিচিত এসব ট্যুরিস্ট বোটের সংখ্যা প্রায় ৩০০। অভিযোগ রয়েছে, এসব বোটের অধিকাংশই নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। এগুলোতে কোনো লাইফ জ্যাকেট ও বয়া নেই। এরা অধিক যাত্রী বহন করে। এসব বোটের কোনো ফিটনেস সার্টিফিকেটও নেই।
১০ নভেম্বর সকালে ১৩ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনের ঢাইনমারী থেকে করমজল পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার সময় একটি ছোট ট্যুরিস্ট বোট ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে যায়। এতে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাবেক এক নারী পাইলট ডুবে মারা গেছেন।
মোংলা জালি বোট মালিক সমিতির সভাপতি হোসাইন মোহাম্মদ দুলাল বলেন, ‘আমাদের সমিতির সুন্দরবনে চলাচলের জন্য অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে সব বিধিনিষেধ সবাই মানে না। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা তার সদস্যপদ স্থগিত করতে পারি। কিন্তু আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব তো প্রশাসনের।’ সব ট্যুরিস্ট বোটে পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থা নেই বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বিআইডব্লিউটিএ এই বোটগুলো চলাচলের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করলে সবাই একটা নিয়মের মধ্যে থাকত।
জানতে চাইলে সুন্দরবনের করমজল বন্য প্রাণী প্রজনন ও পর্যটনকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির বলেন, মোংলা থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে চলাচলকারী ট্যুরিস্ট বোটগুলোর গঠন ত্রুটিযুক্ত। ছাদে যাত্রী বসানো ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তারা ছাদেই যাত্রীদের বসার জন্য আলাদা চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করে। আর অধিকাংশ পর্যটক নৌপথে সুন্দরবনের দৃশ্য দেখার জন্য ছাদেই বসে থাকেন। ফলে তীব্র ঢেউ মুখে পড়লে এবং কুমির বা বাঘ দেখলে যাত্রীরা বোটের যেকোনো এক পাশে ভিড় করলেই বোট উল্টে যাওয়ার ভয় থাকে। এ জন্য প্রতিটি ট্যুরিস্ট বোটে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ছাড়া মোংলা ও পশুর নদে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর খুব দ্রুতগতির কিছু স্পিডবোট চলাচল করে। সেগুলো চলাচলের সময় প্রবল ঢেউ সৃষ্টি করে। ছোট ছোট নৌযান তখন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে।
মোংলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমীন আক্তার সুমি বলেন, ‘বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দু-এক দিনের মধ্যেই ট্যুরিস্ট বোট মালিকদের নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বসব। আশা করছি, তাদের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে নিয়ে আসতে পারব।’
ট্যুরিস্ট বোট দেখভালের দায়িত্ব বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ)। জানতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএর খুলনা বিভাগের পরিবহন পরিদর্শক মো. আখতার হোসেন খান বলেন, ‘নৌযানের নকশা, লাইসেন্স ও সার্ভে সনদ দেওয়া সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের কাজ। তারপরও আমরা বিভিন্ন সময়ে এই নৌযানগুলো সঠিক নিয়মে চলাচল করছে কি না, তা তদারক করি এবং অনিয়মের অভিযোগ পেলে মামলাসহ জরিমানা করি। কিন্তু আমাদের জনবলসংকট রয়েছে। এই বোটগুলো বিভিন্ন স্থান থেকে ছেড়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। ফলে সব সময় আমরা সীমিত জনবল দিয়ে তাদের তদারক করতে পারি না।’