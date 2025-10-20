রাজধানীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত

রাজধানীর রায়েরবাগ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রাসেল মিয়া (৩১) নামে এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তিনি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত।
আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রায়েরবাগ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় রাসেল মিয়াকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হাসপাতালে আহত রাসেল মিয়া জানান, তিনি মালিবাগ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) কর্মরত। তাঁর বাসা কদমতলীর রইসনগর এলাকায়। আজকে তাঁদের ফায়ারিং প্রশিক্ষণ ছিল। এ জন্য ভোরে বাসা থেকে মোটরসাইকেলে মালিবাগের অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। রায়েরবাগ এলাকায় এলে তিন-চারজন ছিনতাইকারী তাঁর মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময় তাঁর মানিব্যাগ ও মোবাইল নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বাধা দেওয়ায় তাঁর বাঁ বাহুতে ছুরিকাঘাত করে। পরে খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন প্রথমে তাঁকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সকালের দিকে সিআইডির এক পুলিশ সদস্যকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে আঘাত ছিল। তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।