গুলশানে কবি আল মাহমুদ পাঠাগার উদ্বোধন

বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে গুলশানে নির্মিত ‘কবি আল মাহমুদ পাঠাগার’ উদ্বোধন করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঠাগারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, কবি কন্যা মীর আতিয়া, কবি পুত্র মীর মোহাম্মদ মনির এবং লেখক-সাংবাদিক-গবেষক আবিদ আজম। সভাপতিত্ব করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘ঢাকায় জমির ব্যবহার নিয়ে সংকট রয়েছে। আমরা চাই ওপেন স্পেসকে বহুমুখী কাজে ব্যবহার করতে। সেই চিন্তা থেকেই পার্কে লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পাঠাগার শিশু-কিশোরদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে একেকটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হবে।’
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, ‘শুধু লাইব্রেরি নির্মাণ করলেই চলবে না, এর জন্য টেকসই পরিচালনা কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রামকে অসাধারণভাবে কবিতায় প্রকাশ করেছেন।’
এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘জীবনের প্রতিটি ছন্দে কিভাবে জীবনকে অনুভব করতে হয়, তা আমরা কবি আল মাহমুদের কাছ থেকেই শিখেছি। তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক।’
কবিপুত্র মীর মোহাম্মদ মনির বলেন, ‘কবি আল মাহমুদকে নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি বা রাজনৈতিক ট্যাগ দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।’ তিনি কবি পরিবারের পক্ষ থেকে নবনির্মিত পাঠাগারের উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
বক্তারা বলেন, কবি আল মাহমুদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডারে অমূল্য সম্পদ। তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।