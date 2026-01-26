হোম > বিশ্লেষণ

এআই প্রতিযোগিতায় নীরবে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলছে চীন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রতি মাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মিলিয়ন ব্যবহারকারী নতুন নতুন স্টাইল ও ধারণার খোঁজে পিন্টারেস্টে ভিড় করেন। ‘দ্য মোস্ট রিডিকুলাস থিংস’ নামের একটি পেইজে এমন সব উদ্ভট কিন্তু সৃজনশীল আইডিয়া ভরা থাকে, যা দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হন। ফুলের টব হিসেবে ব্যবহার করা হয় ক্রোকস জুতা। চিজ বার্গারের মতো দেখতে আইশ্যাডো। সবজি দিয়ে বানানো জিঞ্জারব্রেড ঘর।

কিন্তু এসব দেখছেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই জানেন না—এর পেছনের প্রযুক্তি সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি নয়। পিন্টারেস্টে এখন তাদের রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন আরও উন্নত করতে চীনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বিল রেডি বলেন, ‘আমরা কার্যত পিন্টারেস্টকে এআইচালিত বাজার সহকারীতে পরিণত করেছি।’

স্বাভাবিকভাবেই, সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্ম চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো এআই ল্যাবের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে চীনের ডিপসিক আর–১ মডেল চালু হওয়ার পর থেকে পিন্টারেস্টে চীনা এআই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকে।

বিল রেডি এই ঘটনাকে ‘ডিপসিক মোমেন্ট’ বলে উল্লেখ করেন এবং এটিকে একটি বড় ধরনের অগ্রগতি হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, ‘তারা এটিকে ওপেন সোর্স করে দিয়েছে। আর এর ফলে ওপেন সোর্স মডেলের এক নতুন ঢেউ শুরু হয়েছে।’

চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী এআই মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে আলীবাবার কিউয়েন, মুনশটের কিমি। টিকটকের মালিক বাইটড্যান্সও একই ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। পিন্টারেস্টের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা ম্যাট মাদ্রিগাল বলেন, এই মডেলগুলোর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—এগুলো বিনা মূল্যে ডাউনলোড করা যায় এবং পিন্টারেস্টে মতো প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো কাস্টমাইজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান, যেমন ওপেনএআই তাদের মডেলের ক্ষেত্রে এমন সুযোগ দেয় না।

মাদ্রিগাল বলেন, ‘আমরা যে ওপেন সোর্স কৌশল ব্যবহার করে নিজেদের ইন-হাউস মডেল প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, সেগুলো বাজারে থাকা সেরা প্রস্তুত মডেলের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি নির্ভুল।’ তিনি আরও বলেন, এই উন্নত রিকমেন্ডেশন ব্যবস্থা চালাতে খরচও অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে এটি যুক্তরাষ্ট্রের এআই নির্মাতাদের পছন্দ করা মালিকানাধীন মডেল ব্যবহারের তুলনায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সস্তা।

পিন্টারেস্ট একা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের আরও অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এখন চীনা এআই প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করছে। ফরচুন ৫০০ তালিকাভুক্ত বহু কোম্পানির মধ্যেই এই মডেলগুলোর ব্যবহার বাড়ছে। এয়ারবিএনবির প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান চেস্কি অক্টোবরে ব্লুমবার্গকে বলেন, তাঁর কোম্পানি তাদের এআইভিত্তিক গ্রাহক সেবা চালাতে আলীবাবার কিউয়েন মডেলের ওপর ‘অনেকটাই’ নির্ভর করে।

এর পেছনে তিনি তিনটি সহজ কারণ দেখান। এটি ‘খুব ভালো’, ‘দ্রুত’ এবং ‘সস্তা।’ আরও প্রমাণ মেলে হাগিং ফেস (হাগিং ফেস) প্ল্যাটফর্মে। এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে মানুষ প্রস্তুত এআই মডেল ডাউনলোড করে। এখানে মেটা ও আলীবাবার মতো বড় ডেভেলপারদের মডেলও পাওয়া যায়। এই প্ল্যাটফর্মে পণ্য তৈরির সঙ্গে যুক্ত জেফ বুদিয়ে বলেন, খরচই মূল কারণ, যার জন্য নতুন স্টার্ট-আপগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মডেলের বদলে চীনা মডেলের দিকে ঝুঁকছে।

বুদিয়ে তিনি বলেন, ‘হাগিং ফেসে যদি আপনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি ডাউনলোড হওয়া মডেলগুলো দেখেন—যেগুলো কমিউনিটির কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দের—তাহলে দেখবেন, শীর্ষ ১০-এর অনেকগুলোই চীনা ল্যাবের তৈরি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এমন সপ্তাহও গেছে, যখন হাগিং ফেসের শীর্ষ পাঁচটি ট্রেনিং মডেলের মধ্যে চারটিই ছিল চীনা ল্যাবের।’

গত সেপ্টেম্বরে কিউয়েন, মেটার এল–লামাকে পেছনে ফেলে হাগিং ফেসে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া বড় ভাষা মডেলের পরিবারে পরিণত হয়। মেটা ২০২৩ সালে তাদের ওপেন সোর্স এল–লামা এআই মডেল প্রকাশ করেছিল। ডিপসিক ও আলীবাবার মডেল আসার আগে পর্যন্ত, কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে কাজ করা ডেভেলপারদের জন্য এটিই ছিল প্রধান পছন্দ।

কিন্তু গত বছর এল–লামা ৪ প্রকাশের পর অনেক ডেভেলপার হতাশ হন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেটা এখন আলীবাবা, গুগল এবং ওপেনএআই–এর ওপেন সোর্স মডেল ব্যবহার করে একটি নতুন মডেল সেট প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যা এই বসন্তে প্রকাশের কথা।

এয়ারবিএনবি জানায়, তারা একাধিক এআই মডেল ব্যবহার করে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মডেলও রয়েছে। এসব মডেল কোম্পানির নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যেই নিরাপদভাবে চালানো হয়। এয়ারবিএনবির তথ্য অনুযায়ী, তারা যে এআই মডেল ব্যবহার করে, সেগুলোর ডেভেলপারদের কাছে কখনোই কোম্পানির ডেটা সরবরাহ করা হয় না।

২০২৫ সালের শুরুতে ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করলেও চীনা কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জেফ বুদিয়ে বলেন, ‘এখন আর সেটাই পুরো গল্প নয়। এখন সেরা মডেল বলতে একটি ওপেন সোর্স মডেলকেই বোঝায়।’ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গত মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনা এআই মডেলগুলো সক্ষমতার দিক থেকে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যার দিক থেকে তাদের বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ‘ধরে ফেলেছে, এমনকি কোথাও কোথাও এগিয়েও গেছে।’

সম্প্রতি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাজ্যের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী স্যার নিক ক্লেগ বলেন, তাঁর মনে হয়—যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো এমন এআই তৈরির পেছনে অতিরিক্ত মনোযোগ দিচ্ছে, যা একদিন মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। গত বছর স্যার নিক মেটার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স প্রধানের পদ ছাড়েন। মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ ‘সুপারইন্টেলিজেন্স’ অর্জনের লক্ষ্যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই লক্ষ্যগুলো স্পষ্ট নয় এবং যথেষ্ট সংজ্ঞায়িতও নয়। এর ফলে ওপেন সোর্স এআইয়ের ক্ষেত্রে চীনের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। স্যার নিক বলেন, ‘এখানেই বিদ্রূপটা আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বৈরতন্ত্র এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র—চীন ও যুক্তরাষ্ট্র—এই দুইয়ের লড়াইয়ে চীনই সেই প্রযুক্তিকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক করছে, যেটা নিয়ে তারা প্রতিযোগিতা করছে।’

স্ট্যানফোর্ডের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ওপেন সোর্স মডেল তৈরিতে চীনের সাফল্যের পেছনে সরকারের সমর্থন একটি বড় কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে ওপেনএআইয়ের মতো কোম্পানিগুলো আয় বাড়ানো ও লাভজনক হওয়ার তীব্র চাপে রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই তারা এখন বিজ্ঞাপনের দিকে ঝুঁকছে। গত গ্রীষ্মে ওপেনএআই দুটি ওপেন সোর্স মডেল প্রকাশ করে, যা ছিল বহু বছরের মধ্যে তাদের প্রথম। তবে আয়ের জন্য তারা মূলত মালিকানাধীন মডেল তৈরিতেই বেশি সম্পদ ব্যয় করছে।

ওপেনএআই-র প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান অক্টোবর মাসে বলেন, কোম্পানিটি আরও বেশি কম্পিউটিং শক্তি ও অবকাঠামো নিশ্চিত করতে আগ্রাসী বিনিয়োগ করছে। তিনি বলেন, ‘রাজস্ব খুব দ্রুত বাড়বে। তবে আপনাদের ধরে নিতে হবে, আমরা প্রশিক্ষণে প্রচুর বিনিয়োগ করব—পরবর্তী মডেল, তার পরের মডেল, আবার তার পরের মডেল—এভাবে একের পর এক।’

