ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট

ছবি: ডিলিফ, উইকিপিডিয়া

‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল’ চলচ্চিত্রটি হয়তো অনেকে দেখেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যায় সিনেমাটি দেখলে। আর ইতিহাসপ্রেমীরা নিশ্চয়ই জানেন এই রানির স্বামী ছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। তাঁদের দুজনের নামে লন্ডনে আছে একটি খ্যাতনামা জাদুঘর—ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম। চলচ্চিত্রের নামের সঙ্গে মিল আছে, তাই না? ১৮৫১ সালে দ্য গ্রেট এক্সিবিশন নামে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বিশাল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে এর অনুপ্রেরণায় ১৮৫২ সালে মিউজিয়াম অব ম্যানুফ্যাকচারস নামে একটি সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরে সাউথ কেনিংস্টনে এটি স্থানান্তরিত হয়ে নাম হয় সাউথ কেনিংস্টন মিউজিয়াম। অবশেষে ১৮৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্টের সম্মানার্থে বর্তমান নাম নিলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রানি নিজেই। ২৮ লাখের বেশি ভাস্কর্য, চিত্রকর্ম, বয়নশিল্প, গয়না, সিরামিক শিল্প, আসবাব, ফ্যাশনসহ নানা নিদর্শন নিয়ে জাদুঘরটি সজ্জিত। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সুরাপাত্রেরও দেখা মিলবে এই জাদুঘরে।

