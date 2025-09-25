অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘর

এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, যা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবস্থিত। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়েই এটি গড়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে অ্যাক্রোপোলিস শিলা এবং তার চারপাশের ঢাল থেকে সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য। গ্রিক ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে রোমান ও বাইজেন্টাইন গ্রিস পর্যন্ত এর পরিধি।
অ্যাক্রোপোলিস জাদুঘরের নিচেই রোমান ও প্রারম্ভিক বাইজেন্টাইন এথেন্সের কিছু ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। এই জাদুঘরটি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের জন্য এটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয় ২০০৯ সালের ২০ জুন। বর্তমানে ১৪,০০০ বর্গমিটার জায়গাজুড়ে এখানে ৪,২৫০টির বেশি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত