বিয়ের আগেই শাড়ি নিয়ে ঝগড়া, বরের হাতে প্রাণ গেল হবু বধূর

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টক-ঝাল-মিষ্টি সবকিছুই মিশে থাকে। প্রায় প্রতিটি সংসারেই স্বামী-স্ত্রীর টুকটাক ঝগড়া হয়। কিন্তু বিয়ের আগে হবু বর-বধূর ঝগড়ার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে অদ্ভুত হলেও এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে ভারতের গুজরাটে। আর এই ঝগড়ায় বিয়ের মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে হবু বরের হাতে খুন হয়েছেন এক নববধূ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার গুজরাটের ভাবনগর শহরের প্রভুদাস লেকের কাছে টেকরি চকে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। ওই দম্পতির মধ্যে একটি শাড়ি এবং টাকা নিয়ে বিতর্কের সময় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।
পুলিশের তথ্যমতে, অভিযুক্ত সাজন বারাইয়া ও নিহত সোনি হিম্মত রাঠোর দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল এবং বিয়ের বেশির ভাগ প্রথাও শেষ হয়েছিল। শনিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। প্রচণ্ড রাগের মাথায় সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন এবং দেয়ালের সঙ্গে সজোরে তাঁর মাথা ঠুকে দেন, এতে ঘটনাস্থলেই সোনির মৃত্যু হয়।
অভিযুক্ত সাজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে বাড়িটিতে ভাঙচুরও করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।
পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আর আর সিংঘল বলেন, ‘পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও এই যুগল দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। গতকাল তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঝগড়ার একপর্যায়ে সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন। তিনি তাঁর মাথা দেয়ালের সঙ্গেও সজোরে আঘাত করেন, এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’
স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার দিন শনিবার অভিযুক্ত সাজন একজন প্রতিবেশীর সঙ্গেও ঝগড়া করেছিলেন। এর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ওই প্রতিবেশী।