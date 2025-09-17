প্রদর্শনী থেকে ৩৬ সেকেন্ডেই চুরি গেল সাড়ে ৩ কোটি টাকার শিল্পকর্ম

লন্ডনের একটি আর্ট গ্যালারি থেকে মাত্র ৩৬ সেকেন্ডে চুরি হয়ে গেছে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি টাকায় ৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকা) মূল্যের একটি ব্যাঙ্কসি আর্টের শিল্পকর্ম। ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে লন্ডনের ফিটজরোভিয়াতে গ্রোভ গ্যালারির সামনের কাচের দরজা ভেঙে চোর ভেতরে প্রবেশ করে স্ট্রিট আর্টিস্ট ব্যাঙ্কসির ‘গার্ল উইথ বেলুন’ সিরিজের একটি লিমিটেড এডিশন প্রিন্ট চুরি করে বেরিয়ে যান।
কিংস্টন ক্রাউন কোর্টে এই চুরির দায় স্বীকার করেন ৪৮ বছর বয়সী ল্যারি ফ্রেজার নামের এক ব্যক্তি। ৫৪ বছর বয়সী জেমস লাভ নামের আরও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই অভিযোগে বিচার চলছে।
গ্যালারির মালিক জেমস রায়ান এক বিবৃতিতে জানান, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একজন মুখোশধারী ব্যক্তি দরজা ভাঙা থেকে শুরু করে শিল্পকর্মটি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মাত্র ৩৬ সেকেন্ড সময় লেগেছে।
প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, জেমস লাভ চুরির দিন সকালে গ্যালারির সামনে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং চুরির পর সেই প্রিন্টটি লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া চুরির দিন তিনি ফ্রেজারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন।
আদালতে আরও জানা যায়, ব্যাঙ্কসির ১৩টি আসল শিল্পকর্ম গ্রোভ গ্যালারিতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল। যার মধ্যে কয়েকটিতে স্বাক্ষর করাও ছিল।
রায়ান জানান, চুরি হওয়া ছবিটি ২০০৪ সালে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি মাত্র ১৫০টি লিমিটেড এডিশনের মধ্যে একটি। এর নম্বর ছিল ৭২।
রায়ান বলেন, এটি একজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের মালিকানাধীন ছিল এবং এর মূল্য ২ লাখ ৭০ হাজার পাউন্ড।
চুরির পর ফ্রেজার ওই ছবিটি নিয়ে একটি কাছাকাছি ভবনে রেখে আসেন।
সেই ভবনের নাইট ওয়াচম্যান সুখবিন্দর সিং আদালতকে জানান, ৮ সেপ্টেম্বর রাতে দুজন লোক তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান। এতে তিনি হতবাক হয়ে যান। তারপর তিনি টয়লেটে একটি ছবি দেখতে পান, যা আগে সেখানে ছিল না। তিনি ছবিটির বর্ণনা দেন এভাবে, ‘একটি পুতুলের মতো বাচ্চা মেয়ে, যে ঘুড়ির মতো কিছু উড়াচ্ছে।’
সুখবিন্দর আরও বলেন, ‘আমি সামনের দরজায় আওয়াজ শুনতে পাই। কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করছিল।’
দরজা খুললে দুই ব্যক্তিকে দেখেন তিনি। ওই ব্যক্তিরা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান। তাঁরা টয়লেটে গিয়ে ছবিটি নিয়ে চলে যান।
সুখবিন্দর বলেন, তাঁরা মাত্র দুই থেকে তিন মিনিট সেখানে ছিলেন, ছবিটা নিয়ে চলে যান। সরি ছাড়া আর কোনো কথা বলেননি তাঁরা।
তবে এসেক্সের নর্থ স্টিফোর্ড এলাকার বাসিন্দা জেমস লাভ তাঁর বিরুদ্ধে আনা চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।