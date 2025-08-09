চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষাপ্রাণী দান করার আহ্বান

ডেনমার্কের একটি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সেখানকার মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ছোট পোষা প্রাণী দান করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
আলবর্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানিয়েছে, তারা চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য একটি ‘স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খল’ তৈরি করতে চাচ্ছেন। ‘প্রাণীর কল্যাণ এবং পেশাদারি সততা’ উভয়ের জন্যই এটি জরুরি বলে মনে করেন তাঁরা। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দান করা পোষা প্রাণীগুলোকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে ‘যথাযথভাবে’ চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য খাদ্যে পরিণত করা হবে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ পোস্টে উল্লেখ করেছে, ‘যদি আপনার কাছে কোনো সুস্থ প্রাণী থাকে, যা আপনি বিভিন্ন কারণে দান করতে চান, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে দিতে পারেন।’
চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে গিনিপিগ, খরগোশ এবং মুরগির মতো প্রাণী দানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রাণীগুলোকে অচেতন করার পর সেগুলোকে মাংসাশী প্রাণীদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, ‘এভাবে করলে কোনো কিছুই নষ্ট হবে না—এবং আমরা আমাদের মাংসাশী প্রাণীদের জন্য প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারব।’
এই অনলাইন আহ্বানের সঙ্গে একটি বনবিড়ালের ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিড়ালটিকে দাঁত বের করে হাঁ করে থাকতে দেখা যায়। চিড়িয়াখানার ওয়েবসাইটের একটি লিংকেও তারা ঘোড়ার মতো প্রাণী গ্রহণ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেনি।
সূত্র: এপি