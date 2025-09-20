হোম > প্রযুক্তি

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩

গাড়িতে থাকা আরও এক ৯ বছর বয়সী শিশু কোনোমতে বের হতে পারে। ছবি: নিউ ইয়র্ক পোস্ট

জার্মানির শহর শোয়ার্টে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা গেছে টেসলা চালক ও দুই শিশু। গত ৭ সেপ্টেম্বর গাড়িটি একটি গাছে ধাক্কা খাওয়ার পর তাতে আগুন ধরে যায়। গাড়ির বৈদ্যুতিক দরজা খুলতে না পারায় ভেতরে আটকা পড়ে তারা। পুলিশ ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৪৩ বছর বয়সী এক পুরুষ এবং ৯ বছর বয়সী দুটি শিশু। গাড়িতে থাকা ৯ বছর বয়সী আরও এক শিশু কোনোমতে বের হতে পারে। পরে তাকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে বেঁচে যাওয়া শিশু নিজে থেকে বেরিয়ে এসেছিল, নাকি উদ্ধারকারীরা তাকে বের করে এনেছেন তা স্পষ্ট নয়। নিহতদের পরিচয় জানানো হয়নি।

দুর্ঘটনার খবরটি প্রথমে জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ড ও ২০ মিনিটেনে প্রকাশিত হয়। পরে ইংরেজি সংবাদমাধ্যম পিপল ম্যাগাজিন এ খবর আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরে।

দুর্ঘটনাস্থলের পাশেই একটি পেইন্ট শপ (গাড়ি রং করার দোকান) চালান রোমান জেড্রেজেভস্কি। তিনি স্থানীয় গণমাধ্যম রুহর নিউজকে বলেন, তিনি দৌড়ে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন গাড়ির ভেতরের মানুষদের বাঁচাতে।

তার ভাষ্য, ‘আমি আগুন নির্বাপণ যন্ত্র নিয়ে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু কোনো কাজ হলো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি মানুষগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। আগুনে গাড়ির অনেক অংশ গলে গিয়েছিল, তবে ডান পাশটা তখনো কিছুটা অক্ষত ছিল। তবু কিছু করা গেল না। আমি ব্যর্থ হয়েছি। এটা খুব কষ্টের।’

টেসলার গাড়িতে সাধারণত দরজা খোলার জন্য বাহ্যিক হ্যান্ডেল নেই; বরং দরজা খোলার জন্য বৈদ্যুতিক বোতাম চাপতে হয়। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই দরজাগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে বাইরে থেকে দরজা খোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গাড়ির ভেতরে ম্যানুয়াল দরজা খোলার ব্যবস্থা থাকলেও তা শিশুদের জন্য ব্যবহার করা কঠিন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চলতি বছরের এপ্রিলেই সতর্ক করে জার্মানির স্বনামধন্য অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন আলগেমাইনার ডয়চার অটোমোবাইল-ক্লাব (এডিএসি) বলেছিল, টেসলার রিট্র্যাক্টেবল (ভেতরে ঢুকে যাওয়া) দরজার হ্যান্ডেলগুলো নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা প্রশাসন ২০২১ সালের প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার টেসলার মডেল ওয়াই গাড়ির দরজার হাতল ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করেছে।

এর আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪ সালে কানাডার টরোন্টোতে একটি টেসলা গাড়িতে আগুন ধরলে ভেতরে থাকা চার বন্ধু পুড়ে মারা যান। সে সময়ও তাঁরা দরজা খুলতে না পারায় গাড়ির ভেতরেই আটকে পড়েছিলেন বলে জানায় কানাডার মিডিয়া সিবিসি।

