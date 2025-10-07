পানির অপচয় কমিয়ে ফলন বাড়াবে ইনস্টাক্রপসের এআই

বিশ্বজুড়ে কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবীর সুপেয় পানির প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় কৃষিতে। আবার ভারত বা চিলির মতো দেশে এই হার ৯০ শতাংশের বেশি। তাই পানির সংকট কৃষকদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। চিলির কৃষক মারিও বুস্তামান্ত এটি কাছ থেকে অনুভব করেছেন। তিনি মনে করেন, কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার কমানো এখন জরুরি এবং এর সমাধান হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
এই লক্ষ্য নিয়ে মারিও বুস্তামান্ত প্রতিষ্ঠা করেন ইনস্টাক্রপস নামের একটি স্টার্টআপ। প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠানটি খামারে সেন্সর বসিয়ে তুষারপাতজনিত ক্ষতির পূর্বাভাস দিত, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেন্সর প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় ইনস্টাক্রপস তাদের মূল ফোকাস ঘুরিয়ে নেয় সফটওয়্যার ও পানির কার্যকর ব্যবহারের দিকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি এআইভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে কৃষকদের পানি ব্যবহার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সহায়তা করছে, পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াচ্ছে।
এখন পর্যন্ত ২৬০টি খামারে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ইনস্টাক্রপসের সুবিধা হলো, এটি যেকোনো খামারে নতুন সেন্সর বসাতে পারে অথবা খামারের আগে থেকে থাকা সেন্সর নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। এরপর সেসব সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ করে কবে, কোথায় এবং কতটা পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন, তা কৃষককে জানিয়ে দেয়। এই বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয় ৮০টির বেশি ডেটা প্যারামিটার, যেগুলোর মধ্যে আছে মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, চাপ, ফলনের পরিমাণ এবং স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতার মাপকাঠি।
প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ডেটা পয়েন্ট প্রক্রিয়াজাত করছে ইনস্টাক্রপস। মারিও জানান, প্রায় ১০ বছর আগে এই ডেটা সংগ্রহ করতে সময় লাগত এক বছর, এখন তা এক ঘণ্টায় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি আগের তুলনায় কম জনবল দিয়ে বেশি ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারছে, ব্যয়ও কমছে এবং এর ইতিবাচক প্রভাব বাড়ছে।
ইনস্টাক্রপসের সব পরামর্শ পাওয়া যায় সরাসরি মোবাইল ফোনে। এর নিজস্ব একটি চ্যাটবট অ্যাপ আছে। সেটি হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। মারিও আশা করছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে এই অ্যাপ শতভাগ হোয়াটসঅ্যাপভিত্তিক হয়ে যাবে। শুধু পরামর্শ দেওয়াই নয়, উন্নত খামারগুলোতে ইনস্টাক্রপস সরাসরি সেচব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রাখে।
স্টার্টআপটি মূলত লাতিন আমেরিকার উচ্চমূল্যের ফসল নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে আছে আপেল, অ্যাভোকাডো, ব্লুবেরি, বাদাম, চেরির মতো ফল ও বাদামজাত পণ্য। প্রতি হেক্টর জমির জন্য বার্ষিক নির্দিষ্ট ফি দিয়ে কৃষকেরা এ সেবা পাবেন। এতে পানির অপচয় কমিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি সম্ভব বলে মনে করেন মারিও।
ইনস্টাক্রপসের যাত্রা শুরু হয়েছিল ওয়াই কমবিনেটরের সামার ২০২১ ব্যাচে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এরপর প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ পেয়েছে এসভিজি ভেঞ্চারস ও জেনেসিস ভেঞ্চারস থেকে। মারিও ‘টেকক্রাঞ্চ ডিসরাপ্ট ২০২৫’-এর স্টার্টআপ ব্যাটল ফিল্ডে তাঁদের এ প্রযুক্তি উপস্থাপন করবেন সান ফ্রান্সিসকোতে।
মারিও বুস্তামান্তে বিশ্বাস করেন, ইনস্টাক্রপস শুধু প্রযুক্তি নয়, এটি কৃষিক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে। তিনি দেখাতে চান, কম খরচে ও কম লোকবল দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য এমন সমাধান তৈরি করা সম্ভব।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ