টেসলার লক্ষ্য পূরণ করলেই ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন প্যাকেজ পাবেন মাস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের জন্য ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেতন প্যাকেজ প্রস্তাব করেছে টেসলার বোর্ড। এটি করপোরেট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সিইওর বেতন প্যাকেজ, যা মাস্কের টেসলা এবং কোম্পানিটির ভবিষ্যৎ রোবোটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ওপর তার প্রভাবকে আবারও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে। তবে এই প্যাকেজ পাওয়ার আগে মাস্ককে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে।
এরই মধ্যে ২০১৮ সালের ৫৬ বিলিয়ন ডলারের পুরোনো বেতন প্যাকেজ নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। তবে মাস্ক বরাবরই কোম্পানিতে আরও বড় অংশীদারত্ব দাবি করে এসেছেন, যাতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ে। নতুন প্রস্তাবিত প্যাকেজটি আগের বিতর্কিত প্যাকেজের ১৮ গুণ এবং প্রায় টেসলার বর্তমান বাজারমূল্যের সমান।
টেসলার বোর্ড বলছে, এই রেকর্ড পরিমাণ পুরস্কার মাস্ককে কোম্পানিতে মনোযোগী ও প্রেরণা দিতে সাহায্য করবে। তবে সমালোচকেরা বলছেন, মাস্ক এমনিতেই সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার, তাই তাঁর প্রেরণার অভাব নেই, বরং এ ধরনের বিশাল বেতন প্যাকেজ শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানার অংশ কমিয়ে দিতে পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শাসনকাঠামোয় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
নিউইয়র্কভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ‘৫০ পার্ক ইনভেস্টমেন্টস’-এর সিইও অ্যাডাম সারহান বলেন, ‘যদিও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বড় মজুরি নতুন কিছু নয়, তবে এই প্যাকেজের বিশালতা অন্য সব সিইও প্যাকেজকে ছাপিয়ে গেছে। এটি বিশ্বজুড়ে বোর্ডরুম আলোচনায় জায়গা করে নেবে।’
বোস্টন কলেজ ল স্কুলের অধ্যাপক ব্রায়ান কুইন বলেন, ‘এটি একটি হাস্যকরভাবে বড় প্যাকেজ। এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তবে গত বছর মাস্ক টেসলাকে ডেলাওয়্যার থেকে টেক্সাসে সরিয়ে এনেছেন ঠিক এসব প্রশ্ন এড়ানোর জন্যই।’
তিনি আরও বলেন, ‘টেসলার শেয়ারদরের মূল্য অনেকটা ‘ভাইবস’-এর ওপর নির্ভর করে, বাস্তব পারফরম্যান্স নয়। তাই আমার ধারণা, শেয়ারহোল্ডাররা এই প্যাকেজ অনুমোদন করবেন।’
প্যাকেজের বিবরণ ও শর্ত
এই প্রস্তাবিত প্যাকেজ অনুযায়ী, মাস্ক টেসলার সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ শেয়ার অর্জন করতে পারবেন, যার মূল্য হবে আনুমানিক ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার।
তবে এই বিশাল অঙ্কের শেয়ার পেতে হলে টেসলার বাজারমূল্য আগামী বছরগুলোতে ৮ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে হবে।
এর মানে, আগামী দশকে টেসলাকে প্রায় ৭ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য বাড়াতে হবে। পুরস্কারটি ধাপে ধাপে অর্জিত হবে, যেখানে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে কোম্পানির বাজারমূল্য এবং অপারেশনাল মাইলস্টোন অনুযায়ী—যেমন: ১০ লাখ রোবোট্যাক্সি বাজারে চালু, ১০ লাখ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বিক্রি এবং আরও ১ কোটি ২০ লাখ টেসলা গাড়ি বিক্রি করতে হবে।
টেসলা জানায়, মাস্ক এই প্যাকেজে কোনো বেতন বা নগদ বোনাস পাবেন না, বরং পুরোটাই পারফরম্যান্স-ভিত্তিক, ঠিক যেমন ২০১৮ সালের প্যাকেজে ছিল।
বোর্ড জানায়, সব লক্ষ্য অর্জিত হলে মাস্কের বর্তমান ১৩ শতাংশ শেয়ার মালিকানা আরও বাড়বে এবং কোম্পানিতে তার নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হবে।
সম্প্রতি মাস্ক জানায়, ‘অপ্টিমাস’ হিউম্যানয়েড রোবট একসময় টেসলার মোট বাজারমূল্যের ৮০ শতাংশ হবে এবং কোম্পানির মূল্য ২৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।
এদিকে মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও নতুন রাজনৈতিক দল ‘আমেরিকা পার্টি’ গঠনের ঘোষণা, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
বোর্ড একটি প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বোর্ডের তদারকি বাড়াতে চেয়েছিল।
সাউন্ডবোর্ড গর্ভারন্যান্সের প্রেসিডেন্ট ডগলাস চিয়া বলেন, ‘এটা স্পষ্ট যে ইলন যা চান, সেটাই তিনি পান বোর্ড ও শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে। যত হাস্যকরই হোক না কেন, আমি নিশ্চিত এই প্যাকেজ অনুমোদিত হবে।’
টেসলা জানায়, স্বাধীন পরিচালকদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি এই প্রস্তাব খতিয়ে দেখেছে এবং এটি নভেম্বরের শেয়ারহোল্ডার সভায় ভোটে তোলা হবে।
এর আগেও চলতি বছর বোর্ড মাস্কের জন্য ২৯ বিলিয়ন ডলারের একটি ‘রেস্ট্রিক্টেড স্টক’ প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল, যাতে অন্তত ২০৩০ সাল পর্যন্ত তিনি কোম্পানির নেতৃত্বে থাকেন এবং টেসলার এআইকেন্দ্রিক রূপান্তর সম্পন্ন করতে পারেন।
এই ঘোষণার পর প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে যায় টেসলার শেয়ার। কোম্পানির দাবি, নতুন পরিকল্পনা শেয়ারহোল্ডারদের মতামতের প্রতিফলন এবং আরও শক্তিশালী গভর্ন্যান্স কাঠামোর অংশ।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স