হোম > প্রযুক্তি

রিলসকেন্দ্রিক ডিজাইন নিয়ে ইনস্টাগ্রামের আইপ্যাড সংস্করণ আনল মেটা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অ্যাপটি খোলার পর সরাসরি রিলস ফিডে নিয়ে যাবে। ছবি: মেটা

অবশেষে আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ আনল মেটা। গত বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) থেকে বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত হওয়া এই নতুন অ্যাপের মূল কেন্দ্রস্থলে থাকবে ইনস্টাগ্রামের শর্ট-ফর্ম ভিডিও ফিচার রিলস। প্রতিদ্বন্দ্বী টিকটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জোর দিতে মেটা এমন পদক্ষেপ নিয়েছে।

এত দিন আইপ্যাডে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের জন্য আইফোন সংস্করণকেই বড় করে দেখানো হতো, যার ফলে যেখানে গ্রাফিকস ঝাপসা দেখাত এবং অনেক ফিচারই অনুপস্থিত ছিল। নতুন অ্যাপ সেই অভিজ্ঞতার পরিবর্তন আনবে।

নতুন অ্যাপটি আইপ্যাডওএস ১৫.১ বা তার পরবর্তী সংস্করণ চালিত ডিভাইসে চলবে এবং অ্যাপটি খোলার পর সরাসরি রিলস ফিডে নিয়ে যাবে। ইনস্টাগ্রাম এই অভিজ্ঞতাকে বলছে ‘লিন-ব্যাক এন্টারটেইনমেন্ট’, অর্থাৎ ব্যবহারকারীকে আরামদায়ক উপায়ে বিনোদন দেওয়া হিসেবে অভিহিত করছে।

অ্যাপটি ওপরে রাখা হয়েছে স্টোরিজ, পাশাপাশি এক ট্যাপে মেসেজিংয়ে প্রবেশ করা যাবে। রিলস বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীদের সময় ব্যয় করার ২০ শতাংশের বেশি দখল করে আছে। তাই মেটার জন্য রিলস গুরুত্বপূর্ণ এক ফিচার।

নতুন অ্যাপে ফলোয়িং ট্যাব যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট—যেমন: প্রস্তাবিত পোস্ট, মিউচুয়াল ফলোয়ারের কনটেন্ট এবং টাইমলাইনে সাজানো পোস্ট। ব্যবহারকারীরা চাইলে ফিডের অগ্রাধিকার নিজে ঠিক করতে পারবেন।

অ্যাপের ইন্টারফেসে মাল্টিটাস্কিং লেআউট রয়েছে, যেখানে বার্তাগুলো ও নোটিফিকেশন পাশাপাশি দেখা যাবে এবং ভিডিও প্লেব্যাক বন্ধ না করেই মন্তব্য পড়া বা লেখা যাবে।

অ্যাপটি অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে বিনা মূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। ইনস্টাগ্রাম জানিয়েছে, খুব শিগগিরই অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেটের জন্যও অপটিমাইজড সংস্করণ আনা হবে।

এর আগে মে মাসে প্রথমবারের মতো আইপ্যাডের জন্য আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ আনে মেটা। ২০০৯ সালে হোয়াটসঅ্যাপ চালু হলেও এবং এর এক বছর পর প্রথম আইপ্যাড বাজারে আসার পর এত দিন ব্যবহারকারীদের জন্য আইপ্যাডে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের জন্য আলাদা কোনো অ্যাপ ছিল না।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

সম্পর্কিত

তারকাদের ছদ্মবেশে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে আপত্তিকর আলাপ করছে এআই চ্যাটবট

মাত্র ৩ মাসেই মাস্কের এক্সএআই ছাড়লেন সিএফও মাইক লিবারেটোরে

ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দায়ে গুগলের ৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার জরিমানা

টিকটক ভিডিওর আদর্শ দৈর্ঘ্য কত

আইফোন ১৭ সিরিজের মডেলগুলোর দাম কেমন হবে

১ লাখ শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেবে সরকার: ফয়েজ আহমদ

ছবি থেকে পোশাক খোলার অ্যাপ নিষিদ্ধ করছে অস্ট্রেলিয়া

ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ বন্ধ করেও দেখা যাবে রিল ভিডিও

জাগুয়ারে সাইবার হামলা, গাড়ির উৎপাদন ও বিক্রি ‘মারাত্মকভাবে ব্যাহত’

বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসায় হতাশ মাস্ক, নজর এবার মানবাকৃতির রোবটে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা