আইফোন ১৭ উন্মোচনের আগেই বাজারে!

আগামী সেপ্টেম্বরে বাজারে আসছে অ্যাপলের আইফোন ১৭। তবে অ্যাপল অফিশিয়ালি তাদের আইফোন ১৭ বাজারে আনার আগেই এর কিছু নকল সংস্করণ ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যান্ড্রয়েডে চলা এই ফোনগুলো দেখতে হুবহু অ্যাপলের ডিজাইনের মতো, যা ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যে নকল আইফোন ১৭-এর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ফোন অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চললেও বাহ্যিকভাবে আইফোন ১৭-এর ডিজাইন নকল করা হয়েছে। চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা টেকনো অ্যাপলের নতুন মডেল উন্মোচনের কয়েক সপ্তাহ আগেই এর কপি বাজারে এনেছে। বিশেষ করে নকল আইফোন ১৭ প্রো মডেল অনলাইনে ও বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে। এসব ফোনে অ্যাপল-স্টাইল লোগো, বড় আকারের ফ্ল্যাট ক্যামেরা মডিউলসহ আইফোন ১৭ প্রো-এর ফাঁস হওয়া ডিজাইন অনুকরণ করা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, অ্যাপল সেপ্টেম্বরে আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আনবে। প্রযুক্তি ব্লগ অ্যাপল হাব জানিয়েছে, আইফোন ১৭ প্রো-এর দাম শুরু হতে পারে ১ হাজার ৪৯ ডলার (২৫৬ জিবি স্টোরেজ সংস্করণ) থেকে। বর্তমানে আইফোন ১৬ প্রো-এর দাম ৯৯৯ ডলার (১২৮ জিবি স্টোরেজ)।

মাজিন বু নামে এক ব্যক্তি অ্যাপলের নতুন মডেল ফাঁসকারী হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি তিনি এক্সে নকল আইফোন ১৭ প্রো-এর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এটি ‘দেখতে অসাধারণ’। তবে এই ফোনগুলো আসলে অ্যান্ড্রয়েডে চলছে। এগুলোতে গত বছরের আইওএস ১৮-এর মতো ইন্টারফেস ব্যবহার করা হয়েছে। মূল আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকবে আইওএস ২৬। তবে নকল সংস্করণের কিছু ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—যেমন; অসম বেজেল, নিচে চওড়া বেজেল, এবং অ্যামোলেডের বদলে এলসিডি স্ক্রিন।

প্রাভদা রিপোর্টের তথ্যমতে, অনলাইনে ফাঁস হওয়া ছবি ব্যবহার করেই দ্রুত নকল প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। এতে অবৈধ নির্মাতাদের আয়ের পথ যেমন খুলছে, তেমনি ক্রেতাদের জন্যও এটি একটি সতর্কবার্তা।

লিকার অ্যাপলের দাবি, আইফোন ১৭ প্রো-তে থাকছে—৫ হাজার এমএএইচ ব্যাটারি (এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়), ৩ ন্যানোমিটার এ-১৯ প্রো চিপ ও ১২ জিবি র‌্যাম, ভ্যাপর চেম্বার কুলিং সিস্টেম, ৪৮ মেগাপিক্সেল ভ্যারিয়েবল টেলিফটো ক্যামেরা (৫x-৮x অপটিক্যাল জুম), ২৪ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা, অ্যান্টি-রিফ্লেকটিভ ডিসপ্লে কোটিং, অ্যালুমিনিয়াম ইউনিবডি ফ্রেম ও ম্যাগসেফের জন্য গ্লাস কাটআউট, নতুন ডার্ক ব্লু ও কপার ফিনিশ।

তবে এসব ফিচার এখনো অ্যাপলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। সেপ্টেম্বরে অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত ইভেন্টেই চূড়ান্ত তথ্য জানা যাবে।

তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ

