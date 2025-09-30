হোম > প্রযুক্তি

নতুন আইওএসে অনেক ত্রুটি, আপডেট আনল অ্যাপল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আইওএস ২৬.০. ১-এ একাধিক নিরাপত্তা ত্রুটিরও সমাধান করা হয়েছে। ছবি: ম্যাক অবসার্ভার

আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য গত সোমবার নতুন আপডেট আইওএস ২৬.০. ১ প্রকাশ করেছে অ্যাপল। এটি কোনো বড় ধরনের আপডেট নয়। তবে আইওএস ২৬ সংস্করণে পাওয়া একাধিক ত্রুটির সমাধান নিয়ে এসেছে এই আপডেট।

অ্যাপলের রিলিজ নোট অনুযায়ী, আইফোন ১৭, আইফোন এয়ার এবং আইফোন ১৭ প্রো মডেলে ওয়াইফাই ও ব্লুটুথ সংযোগ সমস্যা ছিল। আইওএস ২৬.০. ১ আপডেটে এসব সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছিলেন, আইওএস ২৬ ইনস্টলের পর তাদের ফোনে সেলুলার নেটওয়ার্ক সংযোগে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাও এবার সমাধান হয়েছে বলে জানায় অ্যাপল।

এ ছাড়া, নির্দিষ্ট আলোতে তোলা ছবিতে অদ্ভুত ধরনের ‘আর্টিফ্যাক্টস’ দেখা যেত, সেটিও ঠিক করা হয়েছে। অনেক সময় কাস্টম টিন্ট যোগ করলে অ্যাপ আইকন ফাঁকা হয়ে যেত, সেই ত্রুটিও দূর করা হয়েছে। কিছু ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে আইওএস ২৬ আপডেটের পর ভয়েসওভার ফিচার কাজ করছিল না। এখন সেই সমস্যাও আর থাকছে না।

তবে এখানেই শেষ নয়। অ্যাপলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আইওএস ২৬.০. ১-এ একাধিক নিরাপত্তা ত্রুটিরও সমাধান করা হয়েছে। এছাড়া, ফ্লোটিং কিবোর্ড নিজে নিজে অবস্থান পরিবর্তন করছিল। এই ত্রুটিও এখন ঠিক করা হয়েছে।

এদিকে, অ্যাপলের পরবর্তী আপডেট আইওএস ২৬.১ বেটা সংস্করণে অন্যান্য ব্র্যান্ডের স্মার্টওয়াচের জন্য আরও উন্নত সাপোর্টের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

আপডেট করবেন যেভাবে

আইফোন ১১ ও পরবর্তী মডেলে এখনই আইওএস ২৬.০. ১ আপডেটটি ডাউনলোড করতে পারবেন। আপডেট করতে যেতে হবে সেটিংস অ্যাপে। এরপর জেনারেল থেকে সফটওয়্যার আপডেট অপশনে যেতে হবে। এরপর ইনস্টল নাও নির্বাচন করলেই আপডেটটি ইনস্টল করা যাবে।

তথ্যসূত্র: ৩৬০ গ্যাজেটস

