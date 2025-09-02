হোম > প্রযুক্তি

বয়স্কদের যত্নে রোবট

টি এইচ মাহির 

বর্তমানে হোম রোবোটিকস বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাসাবাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য নানান রোবোটিক পণ্য তৈরি করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তেমনি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বয়স্কদের যত্নে হোম রোবট তৈরি করেছে। শেষ বয়সে একাকী বসবাস করা কিংবা যাদের সার্বক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য বেশ কিছু রোবট বাজারে এসেছে। সে রকম কিছু রোবটের কথা রইল পাঠকদের জন্য।

এলিকিউ

এলিকিউ হলো এআইচালিত টেবিলটপ রোবট। এটি বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে তৈরি হয়েছে। একটি উল্টো ক্যাপসুলের মতো ধাতব অংশ এবং একটি স্মার্ট টাচ ডিসপ্লে রয়েছে এই রোবটে। ডিসপ্লের নিচে স্পিকারসহ প্রয়োজনীয় বাটন আছে। ছোট টেবিল ল্যাম্পের আকৃতির এই রোবট ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে প্লাগইন করে ব্যবহার করতে হয়। পাশাপাশি রোবটটি চালু করতে ওয়াই-ফাই সংযোগও দিতে হবে।

এলিকিউ রোবট মূলত বয়স্ক মানুষের একাকিত্ব কাটানোর জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহায়তা করা। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে বানানো রোবট। ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে একে দিয়ে কাজ করানো যাবে। বয়স্কদের ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের গেম খেলা, কবিতা শোনানো, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের গল্পও শোনাতে পারে এই রোবট।

লেমি রোবট

লেমি নামে আরেকটি সহচর রোবট আছে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য। শিনসাং ডেলটা টেক কোম্পানি লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান চলতি বছর সিইএস-এ এই রোবট উন্মোচন করে। এলিকিউ রোবটের মতো বয়স্ক ব্যক্তিদের সহচর হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এই রোবট। তবে এটি নিজে থেকে ঘুরে বেড়াতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো মোকাবিলার জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছে। বিষয়টি জানিয়েছে শিনসাং ডেলটা টেক। লেমি রোবট দুটি চাকার মাধ্যমে চলে এবং এর একটি স্মার্ট ডিসপ্লে রয়েছে।

পুরো বাড়িতে স্থাপিত সেন্সর ব্যবহার করে এটি রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ করে। লেমি ভয়েস কমান্ডে সাড়া দেয় এবং সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। এআইচালিত এই রোবট হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং স্বাস্থ্যসেবা ডিভাইসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং পরিষেবা দেয়। বয়স্ক ব্যক্তি যাঁরা ঘরে ব্যায়াম করেন, তাঁদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি কাজ করা যাবে এই রোবটের মাধ্যমে।

পিকোলা রোবট

তাইওয়ানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি রিচার্স ইনস্টিটিউটের (আইটিআরআই) তৈরি পিকোলা রোবট সিইএস ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডও জিতেছে। মূলত যাঁদের বয়স্ক বাবা-মা দূরে থাকেন কিংবা প্রিয়জন কোথাও একাকী বসবাস করেন, তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য এই রোবট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পিকোলা একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট। এতে রয়েছে ক্যামেরা, ওয়াই-ফাই অ্যান্টেনা, অটো ফোন ডায়ালিং সিস্টেম ও মাইক্রোফোন। এর ক্যামেরা মুখ ও অভিব্যক্তি শনাক্তকরণ, খাদ্য বিশ্লেষণ, শারীরিক কার্যকলাপ মূল্যায়ন এবং পড়ে যাওয়া শনাক্তকরণের জন্য জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারকারী সমস্যায় পড়লে এটি শনাক্ত করে তাঁর পরিবারের কাছে তাৎক্ষণিক ভিডিও কল করে জানায়। পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোনে পাঠানো হয় বয়স্কদের আবেগ, কার্যকলাপ, খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের অবস্থা। পিকোলা রোবট বয়স্ক ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ করতে পারে। খাদ্য গ্রহণের ভিডিও ধারণ করে বিশ্লেষণ করতে পারে। এভাবে ঘুম, কথাবার্তা বিশ্লেষণ করতে পারে দুই চাকায় ভর দিয়ে চলা এই রোবট। তা ছাড়া এটি ভয়েসভিত্তিক ইনপুট থেকে আবেগ বিশ্লেষণও করতে পারে।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

