পথের সঙ্গী গুগল ম্যাপস

প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে গুগল ম্যাপস শুধু একটি নেভিগেশন টুল নয়; বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অনলাইন বা অফলাইন যেকোনোভাবেই এখন গুগল ম্যাপ ব্যবহার করা যায়।

অফলাইন ম্যাপস

গুগল ম্যাপস ডাউনলোড করেও অফলাইনে ব্যবহার করা যায়। আপনাকে নেটওয়ার্ক সংযোগ ছাড়াই পথনির্দেশনা পেতে সহায়তা করে।

লাইভ ট্রাফিক আপডেট

গুগল ম্যাপস রিয়েল-টাইম ট্রাফিক আপডেট দিয়ে থাকে। এটি আপনাকে জানান দেবে কোন রাস্তায় যানজট বেশি এবং কোন পথে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব।

স্ট্রিট ভিউ

স্ট্রিট ভিউ ফিচার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এলাকার রাস্তা ও ভবনগুলোর ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য দেখা যায়, যা বিশেষ করে নতুন জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ সহায়ক।

রুট নির্বাচন

আপনি যখন গন্তব্য নির্ধারণ করেন, গুগল ম্যাপস তখন একাধিক রুট পর্যালোচনা করে দ্রুততম এবং কম যানবাহনেপূর্ণ পথ দেখাবে।

রিয়েল-টাইম লোকেশন শেয়ারিং

আপনার লাইভ লোকেশন বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন, যাতে তারা সহজে আপনাকে ট্র্যাক করতে পারে।

ভয়েস নেভিগেশন

চলাচলের সময় মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে না তাকিয়েও গুগল ম্যাপসের ভয়েস নেভিগেশন ফিচারের মাধ্যমে নির্দেশনা শোনা যায়।

পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তথ্য

বিভিন্ন বাস, ট্রেন ও অন্যান্য গণপরিবহনের রুট ও সময়সূচির তথ্য গুগল ম্যাপসে পাওয়া যায়, যা শহরের মধ্যে যাতায়াত সহজ করে তোলে।

নিকটবর্তী স্থানের সন্ধান

কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, হোটেল, দোকানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থান খুঁজে বের করতে গুগল ম্যাপস অত্যন্ত কার্যকর।

সূত্র: গুগল ব্লগ

