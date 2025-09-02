৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লের রেডমি ১৫সি

শাওমি বাজারে নিয়ে এসেছে রেডমি ১৫সি। শক্তিশালী ব্যাটারি লাইফ ছাড়াও ডিভাইসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ৬ দশমিক ৯ ইঞ্চি ডিসপ্লে। এর মাধ্যমে বিনোদনপ্রেমী শাওমি ফ্যানরা ডিজিটাল কনটেন্ট উপভোগ করতে পারবেন আরও চমৎকারভাবে।
রেডমি ১৫সিতে রয়েছে দ্রুততম সময়ে চার্জিং সুবিধার পাশাপাশি ৬ হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার হার্জের ব্যাটারি। ৩৩ ওয়াটের টার্বো চার্জার দিয়ে স্মার্টফোনটির ব্যাটারি শূন্য থেকে ৫০ শতাংশ চার্জ হতে সময় নেবে মাত্র ৩১ মিনিট।
শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘এর আগে শাওমি রেডমি ১৪সি বাজারে আনার পর শাওমি ফ্যানদের থেকে বিপুল সাড়া পাই। তারই ধারাবাহিকতায় বাজারে আরও উন্নত ডিজাইনে, আধুনিক প্রযুক্তিতে শাওমি রেডমি ১৫সি এনেছি।’