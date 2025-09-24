হোম > প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে অনুবাদ ফিচার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ব্যবহারকারীর ডিভাইসে প্রাসঙ্গিক ভাষার ফাইল ডাউনলোড করে রাখে হোয়াটসঅ্যাপ। ছবি: মেক ইউস অব

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন অনুবাদ ফিচার চালু করেছে মেটা। লক্ষাধিক ব্যবহারকারীর ভাষাগত বাধা দূর করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

মঙ্গলবার মেটা জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ছয়টি এবং আইফোনে ১৯টি ভাষায় এই সুবিধা পাওয়া যাবে। পর্যায়ক্রমে আরও ভাষা যুক্ত করা হবে।

এক ব্লগ পোস্টে মেটা আরও জানায়, মেসেজ অনুবাদ ফিচারটি চ্যাটের গোপনীয়তা রক্ষা করবে। কারণ ব্যবহারকারীর ডিভাইসেই অনুবাদ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে ব্যবহারকারীর তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ জানবে না।

হোয়াটসঅ্যাপের নতুন অনুবাদ ফিচার ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীকে শুধু একটি মেসেজে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। এরপর ‘ট্রান্সলেট’ অপশন নির্বাচন করে যেকোনো ভাষা বেছে নিলেই মেসেজটি অনুবাদ হয়ে যাবে।

অনুবাদের জন্য ব্যবহারকারীর ডিভাইসে প্রাসঙ্গিক ভাষার ফাইল ডাউনলোড করে রাখে হোয়াটসঅ্যাপ। ফলে অনুবাদের কাজ হবে অফলাইনে। ফলে ব্যবহারকারীর মেসেজ ফোনেই থাকে, কোনো সার্ভারে পাঠানো হয় না। তাই মেসেজের এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সুরক্ষা বজায় থাকবে।

হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, অনুবাদ ফিচারটি ব্যক্তিগত চ্যাট, গ্রুপ, চ্যানেল আপডেট—সবখানেই কাজ করে। আলাদা কোনো সেটআপের প্রয়োজন নেই।

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা চাইলে পুরো চ্যাট থ্রেডের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ চালু করতে পারবেন, যাতে ভবিষ্যতের সব মেসেজ নিজে থেকেই অনুবাদ হয়ে যায়।

সব ফোনে এখনো এই ফিচার আসেনি। এটি ধাপে ধাপে চালু হচ্ছে। এ জন্য হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপটি হালনাগাদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রযুক্তিগত কারণে ফিচারটি ধীরে ধীরে চালু করছে হোয়াটসঅ্যাপ। পুরোনো ডিভাইসগুলোতে রিয়েল-টাইম অনুবাদে সমস্যা হতে পারে। তাই ধীরে ধীরে চালু করে পারফরম্যান্স ঠিক রাখার চেষ্টা করছে হোয়াটসঅ্যাপ।

ফিচারটি আপাতত মোবাইল ফোনেই সীমাবদ্ধ। ডেস্কটপ বা ওয়েব ভার্সনের ক্ষেত্রে এখনো কোনো ঘোষণা দেয়নি মেটা।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স ও গ্যাজেট হ্যাকস

সম্পর্কিত

কানাডার শিশুদের সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করেছে টিকটক

একযোগে ৫০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে তিন জায়ান্ট, কী সেই প্রকল্প

অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হওয়ার কারণ, সমাধান কী

আগুনের ঝুঁকি: ১৬ লাখ পাওয়ার ব্যাংক ফেরত নিচ্ছে অ্যাংকার

এআই যুগে কারা চাকরি হারাবে, কারা নিরাপদ—জানালেন স্যাম অল্টম্যান

রং উঠে যাচ্ছে আইফোন ১৭ প্রোর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ

কনটেন্ট নির্মাণে ফ্রি এআই টুলসের ব্যবহার

বিক্রেতা থেকে ফ্রিল্যান্সার, মাসে আয় ১০ লাখ

ওপেনএআইতে ১০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে এনভিডিয়া

কনটেন্ট নির্মাতার জন্য ইউটিউবের একাধিক নতুন ফিচার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা