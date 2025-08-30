এক গ্রাহকের ১৮ হাজার পানির কাপ অর্ডার, ক্র্যাশ করল ফুড চেইনের সার্ভার

যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাইভ-থ্রু রেস্টুরেন্টে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছে মার্কিন ফাস্ট ফুড চেইন টাকো বেল। গত কয়েক মাসে এই প্রযুক্তির নানা ভুল এবং ‘মজার’ মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
উল্লেখ্য, ড্রাইভ-থ্রু রেস্টুরেন্ট (Drive-thru restaurant) হলো এমন একটি রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থা, যেখানে গ্রাহকেরা গাড়ি থেকে না নেমেই খাবার অর্ডার দিতে, মূল্য পরিশোধ করতে এবং খাবার সংগ্রহ করতে পারেন।
একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, এক গ্রাহক একযোগে ১৮ হাজার পানির কাপ অর্ডার করে যেন পুরো এআই ব্যবস্থাকেই ‘ক্র্যাশ’ করে দেন। আরেক ভিডিওতে এক ব্যক্তি ক্রমাগত রেগে যাচ্ছেন, কারণ তিনি ‘একটি বড় মাউন্টেন ডিউ’ অর্ডার করছেন, এআই বারবার তাঁকে প্রশ্ন করছে—‘আপনি এর সঙ্গে কী পান করবেন?’ ভিডিওটি ইতিমধ্যে ২ কোটি ১৫ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে।
২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ শতাধিক শাখায় ড্রাইভ-থ্রু অর্ডার গ্রহণে এআই প্রযুক্তি চালু করে টাকো বেল। উদ্দেশ্য ছিল অর্ডার গ্রহণে ভুল কমানো এবং সময় বাঁচানো। তবে বাস্তবে প্রযুক্তিটি যেন তার বিপরীতটাই প্রমাণ করছে।
টাকো বেলের চিফ ডিজিটাল অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার ডেন ম্যাথিউজ দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘কখনো কখনো এটা আমাকে হতাশ করে, আবার কখনো আশ্চর্য করে দেয়।’
তিনি বলেন, প্রযুক্তিটি থেকে অনেক কিছু শিখছেন তারা। তবে ভবিষ্যতে কোথায় এআই ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে এখন আরও সতর্ক থাকবেন। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে অর্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের বিকল্প হিসেবে এআই সব সময় সেরা নয় বলেও স্বীকার করেন তিনি।
ম্যাথিউজ বলেন, ‘আমরা আমাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেব, কবে এআই ব্যবহার করা উচিত আর কবে মানুষ হস্তক্ষেপ করবে বা পর্যবেক্ষণ করবে।’
এআই নিয়ে সমস্যার বিষয়গুলো ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গ্রাহকেরা নিয়মিত অভিযোগ করছেন, অর্ডার নিতে গিয়ে এআই বিভিন্ন রকম ত্রুটি করছে।
এটা প্রথমবার নয়, যখন খাবার ও পানীয় অর্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রে এআই ভুল করছে। এর আগেও ম্যাকডোনাল্ডস তাদের ড্রাইভ-থ্রুতে এআই প্রযুক্তি বন্ধ করে দেয়। কারণ তা সঠিকভাবে অর্ডার নিতে ব্যর্থ হয়। এক গ্রাহক পানীয়ের অর্ডারে অপ্রত্যাশিতভাবে আইসক্রিমে বেকন (পাতলাভাবে কাটা ভাজা মাংস) পেয়ে যান, আরেকজনের অর্ডারে ভুল করে শত শত ডলারের চিকেন নাগেট যোগ হয়ে যায়।
তবে সবকিছু সত্ত্বেও টাকো বেল বলছে, এ পর্যন্ত ২০ লাখের বেশি অর্ডার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে তাদের ভয়েস এআই প্রযুক্তি।
তথ্যসূত্র: বিবিসি