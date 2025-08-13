গিটহাব সিইওর পদত্যাগ, স্বাধীন ডেভেলপারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে মাইক্রোসফটের

কোড হোস্টের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গিটহাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) থমাস ডোমকে পদত্যাগ করেছেন। এই পদত্যাগের মধ্য দিয়ে মাইক্রোসফট গিটহাবকে তাঁদের কোরএআই দলের অধীনে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অন্তর্ভুক্ত করছে। প্রায় চার বছর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ডোমকে গিটহাব ও মাইক্রোসফট ছেড়ে নতুন একটি স্টার্টআপ শুরু করার লক্ষ্যে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।
২০১৮ সালে ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে গিটহাব অধিগ্রহণ করলেও প্রতিষ্ঠানটি এত দিন একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তবে ডোমকের বিদায়ের পর গিটহাবের কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসছে। গিটহাবের জন্য নতুন কোনো সিইও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, বরং প্রতিষ্ঠানটির বাকি নেতৃত্ব সরাসরি মাইক্রোসফটের কোরএআই দলের অধীনে কাজ করবেন।
এক মেমোতে গিটহাব কর্মীদের উদ্দেশে ডোমকে লিখেছেন, ‘গিটহাব ও এর নেতৃত্ব টিম মাইক্রোসফটের কোরএআই সংগঠনের অংশ হিসেবে তাদের মিশন চালিয়ে যাবে, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত শিগগিরই জানানো হবে।’ তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি কোম্পানিকে সাহায্য করবেন, যেন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়।’
মাইক্রোসফটের কোর এআই হচ্ছে একটি নতুন প্রকৌশল দল, যার নেতৃত্বে আছেন মেটার সাবেক নির্বাহী জে পারিখ। এই দলের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফটের প্ল্যাটফর্ম ও টুলস বিভাগ এবং ‘ডেভ ডিভ’ টিম। এর মূল লক্ষ্য হলো মাইক্রোসফট এবং তাদের গ্রাহকদের জন্য এআই প্ল্যাটফর্ম ও টুলস তৈরি করা।
ডোমকের পদত্যাগের ফলে এখন গিটহাবের আর কোনো স্বতন্ত্র নেতা বা সিইও থাকছে না। প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব এখন সরাসরি কোরএআই দলের আওতায় আসছে। ২০২১ সালে গিটহাবের প্রাক্তন সিইও নাট ফ্রিডম্যান পদত্যাগ করলে ডোমকে জুলিয়া লিউসনের অধীনে রিপোর্ট করতেন। লিউসন পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের শুরুতে গঠিত কোরএআই দলের প্রধান জে পারিখর অধীনে রিপোর্ট করা শুরু করেন।
এ বছরের শুরুতে এক সাক্ষাৎকারে জে পারিখ বলেন, তিনি মাইক্রোসফটের ডেভেলপার বিভাগকে এআই ব্যবহারে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন।
তিনি আরও বলেন, ‘যেভাবে বিল গেটস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টকে মাইক্রোসফটের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছিলেন, আমি চাই আমাদের প্ল্যাটফর্ম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের নিজস্ব এজেন্ট ফ্যাক্টরিতে রূপান্তর করতে সহায়তা করুক।’
মাত্র এক সপ্তাহ আগে থমাস ডোমকে ডিকোডার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি কোপাইলট, ভাইব কোডিং এবং এআই-ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন। তখন তিনি প্রতিযোগিতা ও গিটহাবের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। এখন সেই ডোমকেই মাইক্রোসফটের এই এআই প্রচেষ্টার ভবিষ্যতে প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারেন।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ