আইফোন ১৭ সিরিজে ক্যামেরায় ডুয়াল ভিডিওসহ নতুন ৩ ফিচার

একসময় স্মার্টফোনের জগতে ক্যামেরার দিক দিয়ে অ্যাপল ছিল একচেটিয়া। আইফোনের ক্যামেরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। যদিও মাঝের কয়েক বছরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল প্রতিষ্ঠানটি, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবারও ক্যামেরার দিক দিয়ে সেরা অবস্থানে ফিরেছে আইফোন।
নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ—যার মধ্যে আছে নতুন আইফোন এয়ার—নিয়ে এসেছে এমন কিছু ক্যামেরা-সুবিধা, যা শুধু বেশি মেগাপিক্সেল বা বড় সেন্সরে সীমাবদ্ধ নয়।
ডুয়াল ক্যাপচার
নতুন আইফোনে ক্যামেরা অ্যাপ থেকেই এখন একসঙ্গে সামনের ও পেছনের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। যদিও থার্ড পার্টি অ্যাপ দিয়ে আগে এটি সম্ভব ছিল, এবার অ্যাপল এই ফিচারটি ক্যামেরা অ্যাপেই যুক্ত করেছে।
ভিডিও মোডে গিয়ে ওপরের ডান দিকের মেনু থেকে ‘ডুয়েল ক্যাপচার’ চালু করলে দেখা যাবে সামনের ক্যামেরার একটি ভাসমান প্রিভিউ আর পেছনের ক্যামেরা পুরো ভিউফাইন্ডার দখল করে রাখবে। এটি ৪কে ৩০ এফপিএস পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারে। তবে ভিডিওতে ভাসমান সামনের ক্যামেরার অংশ কোথায় থাকবে, তা ভিডিওর সময় ঠিক করতে হবে—পরে বদলানো যাবে না। তবে এই ফিচার বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আগেই দেখা গেছে।
স্মার্ট সেলফি
আইফোন ১৭ সিরিজে সেলফি তোলার অভিজ্ঞতা হবে আগের চেয়ে অনেক সহজ ও সুবিধাজনক। গ্রুপ সেলফি তুলতে গিয়ে ফোন ঘোরাতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এখন আর ফোন ঘুরিয়ে ল্যান্ডস্কেপ মোডে যাওয়ার দরকার পড়বে না।
নতুন আইফোনের সেলফি ক্যামেরা এখন বর্গাকার সেন্সর ব্যবহার করছে, যেখানে সাধারণত রেক্ট্যাঙ্গুলার সেন্সর থাকে। এর ফলে আপনি ফোন পোর্ট্রেট মোডে ধরে রাখলেও যদি একাধিক ব্যক্তি ফ্রেমে আসে, ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ল্যান্ডস্কেপ মোডে ছবি তুলে ফেলবে।
এতে ব্যবহৃত হয়েছে সেন্টার স্টেজ প্রযুক্তি, যা অটো-জুম ও অটো-রোটেট করতে পারে। চাইলে ব্যবহারকারী নিজেও স্ক্রিনের একটি বোতামে ট্যাপ করে নির্দিষ্ট ওরিয়েন্টেশন ঠিক করে নিতে পারবেন।
অ্যাপল জানিয়েছে, এই প্রযুক্তিতে এআই ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্রেমের বিষয়বস্তু বুঝে ছবি তুলে ফেলে। আর ১৮ মেগাপিক্সেলের নতুন ফ্রন্ট ক্যামেরার কারণে সেলফির গুণগত মান হবে আরও ভালো। ৪কে এইচডিআর সেলফি ভিডিওতেও থাকবে উন্নত স্থিরীকরণ (স্ট্যাবিলাইজেশন) সুবিধা।
৮ এক্স জুম
ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হলে নতুন আইফোন ১৭ প্রো মডেলগুলো আপনার জন্য সুখবর বয়ে আনছে। এতে রয়েছে ৮ এক্স জুম সুবিধা, যা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট ছবি তুলতে সক্ষম।
এবারের টেলিফটো ক্যামেরা ৪৮ মেগাপিক্সেল, যা ৪ এক্স অপটিকাল জুমে কাজ করে। আগের মডেলে ৫ এক্স অপটিকাল জুম ছিল, তবে এবার বড় সেন্সর আর বেশি মেগাপিক্সেল থাকায় ছবির গুণগত মান আরও উন্নত হবে বলে জানিয়েছে অ্যাপল।
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা হয়তো এই ফিচার নিয়ে আগ্রহী হবে না। কারণ স্যামসাং ও গুগল অনেক আগে থেকেই ১০ এক্স পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম ও এআই জুম সুবিধা দিচ্ছে। গুগলের পিক্সেল ১০ বা গ্যালাক্সি এস ২৫ আলট্রা এখনো সেই দিক দিয়ে এগিয়ে। তবে আইফোনে এটি নতুন এবং একটি বড় পরিবর্তন।
আইফোন এয়ার—চমৎকার ডিজাইন, সীমিত ক্যামেরা
এবারের সবচেয়ে হালকা ও পাতলা আইফোন এয়ারে সব ক্যামেরা ফিচার পাওয়া যাচ্ছে না। এতে রয়েছে শুধু একটি ক্যামেরা, যার ফলে না আছে আলট্রাওয়াইড লেন্স, না আছে জুম করার সুযোগ।
তাই যাঁরা ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে ৯৯৯ ডলারের এই ফোনটি হয়তো তেমন আকর্ষণীয় মনে না-ও হতে পারে।
তথ্যসূত্র: ওয়্যারড