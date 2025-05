এআই চ্যাটবটে প্রেম খুঁজছেন চীনা তরুণেরা

শুধু ‘ওয়াও’ নয়, এমন আরও অনেক এআই সঙ্গী তৈরির অ্যাপ এখন চীনে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অ্যাপ ‘মাওশিয়াং’ (ইংরেজিতে Catbox), গত ফেব্রুয়ারির এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রায় ২২ লাখ আইফোন ব্যবহারকারী এই অ্যাপে সক্রিয়। আরেকটি অ্যাপ ‘সিংইয়ে’ (ইংরেজিতে Wilderness of Stars) এই অ্যাপ ব্যবহার করছেন প্রায় ১১ লাখ মানুষ।

এ ছাড়া রয়েছে জীবনযাপনের চাপে বাস্তব সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা তরুণ প্রজন্ম। ২৮ বছর বয়সী মি. ঝো তাঁর ‘এআই প্রেমিকা’ বানিয়েছেন উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে ‘ডিপসিক’ (DeepSeek) সংযুক্ত করে। তাঁর মতে, একটি বাস্তব সম্পর্কে জড়াতে—সময় ও অর্থ দুটোই বেশি লাগে, কিন্তু এআই প্রেমিকা অনেক সাশ্রয়ী।

একাকিত্বও এ প্রবণতার মূল চালক। ২০২৪ সালের এক জরিপে দেখা যায়, গড়ে একজন চীনা নাগরিক দিনে মাত্র ১৮ মিনিট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করেছেন। কিন্তু ইন্টারনেটে সময় দিয়েছেন ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে চীনে বিবাহ নিবন্ধন অর্ধেকে নেমে এসেছে ৬ দশমিক ১ মিলিয়নে, যা রেকর্ড সর্বনিম্ন।

তবে এআই সঙ্গী নতুন কিছু নয়, এর আগে ‘ওটোমে’ (otome) গেম চীনে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। এসব গেমে সাধারণত নারীরা হ্যান্ডসাম অ্যানিমে চরিত্রের সঙ্গে প্রেমে জড়ান। এর মধ্যে ২০২৪ সালে ‘Love and Deepspace’ অ্যাপল ডিভাইসে আয় করেছে ১৩০ কোটি ইউয়ান (১৭৯ মিলিয়ন ডলার)। পুরুষদের জন্য তৈরি একটি গেম ‘Love is All Around’—যেখানে ফ্লার্ট করা তরুণীদের ভিডিও প্রদর্শিত হয়, এটিও আয় করেছে মিলিয়ন ডলার।