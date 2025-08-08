বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ বিনা মূল্যে পাবেন উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা

ওপেনএআইয়ের বহুল প্রতীক্ষিত জিপিটি-৫ মডেল সবার জন্য বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ। মাইক্রোসফট ঘোষণা করেছে, তাদের কো-পাইলট ব্যবহারকারীরা এই অত্যাধুনিক এআই মডেল বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।
মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ওপেনএআই-এর ‘এ পর্যন্ত সেরা এআই মডেল’ জিপিটি-৫ সরাসরি বিভিন্ন মাইক্রোসফট এআই পণ্যে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে মাইক্রোসফট কো-পাইলটও রয়েছে। এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে।
বর্তমানে কো-পাইলট মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন বিং, ব্রাউজার মাইক্রোসফট এজ এবং এমনকি আউটলুক-সহ প্রায় সব মাইক্রোসফট পণ্যের সঙ্গেই সংযুক্ত। উইন্ডোজ ১১ ব্যবহারকারীরা মাইক্রোসফট স্টোর থেকে কো-পাইলট অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে এআই ব্যবহার করে ওয়েব সার্চ, কনটেন্ট তৈরি এবং আরও অনেক কাজ করতে পারবেন।
এ ছাড়া ‘copilot. microsoft. com’ এই ওয়েব ঠিকানায় গিয়ে এখনই এটি ব্যবহার করা যাবে। কো-পাইলটে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে হলে সার্চ কোয়েরি বক্সের ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করলেই হবে।
মাইক্রোসফট বলছে, ওপেনএআই-এর এখন পর্যন্ত সেরা এআই সিস্টেম জিপিটি-৫। তাদের বিভিন্ন পণ্যে এটি যুক্ত করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। এটি তাদের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নতুন রিজনিং সক্ষমতা এবং কোডিং ও চ্যাটে উন্নতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। অ্যাজুর প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষিত জিপিটি-৫-এ ওপেনএআই-এর সর্বশেষ রিজনিং মডেলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মাইক্রোসফট আরও জানিয়েছে, ‘৩৬৫ কো-পাইলট বিজনেস’ এবং ‘কো-পাইলট কনজিউমার’ উভয় গ্রাহকই সংশ্লিষ্ট অ্যাপগুলোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জিপিটি-৫ ব্যবহার করতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে পারে। এটি প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানুষের ভাষার সূক্ষ্মতা আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।
মাইক্রোসফট জিপিটি-৫ তাদের প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন, যেমন গিটহাব এবং ভিজ্যুয়াল স্টুডিওতেও যুক্ত করছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আরও কার্যকরভাবে কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে পারবেন। অ্যাজুর এআই ফাউন্ড্রিও আজ থেকে জিপিটি-৫ পাবে, যা এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড নিরাপত্তা, সম্মতি এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা দেবে।
মাইক্রোসফট ৩৬৫ কো-পাইলট ব্যবহার করে, জিপিটি-৫ (অনুমতি সাপেক্ষে) ই-মেল, ডকুমেন্ট এবং ফাইলে প্রবেশ করতে পারে এবং সেই ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে ও কাজ সম্পাদন করতে পারে। কাস্টম এজেন্ট তৈরির জন্য কো-পাইলট স্টুডিওতে জিপিটি-৫ যুক্ত করা হবে। এটিকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবহারকারীর ইনপুট প্রয়োজন এমন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান দীর্ঘদিন ধরেই জিপিটি-৫ এর উন্নয়ন নিয়ে কথা বলে আসছিলেন। এটি পূর্ববর্তী মডেলের তুলনায় আরও বেশি কার্যকর, দক্ষ এবং ব্যবহারবান্ধব বলে দাবি করা হচ্ছে।
প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের মতে, জিপিটি-৫ পূর্ববর্তী মডেলগুলোর, বিশেষ করে কো-পাইলটের নিজস্ব কিছু সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগে কো-পাইলট ডেটা টেবিলযুক্ত বড় স্ক্রিনশট পার্স করতে সমস্যায় পড়ত, কিন্তু জিপিটি-৫-এর ক্ষেত্রে এমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না এবং এটি অনেক দ্রুত কাজ করছে।