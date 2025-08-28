গুগল ট্রান্সলেটে নতুন এআই ফিচার, অ্যাপেই শেখা যাবে নতুন ভাষা

গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে যুক্ত হলো নতুন ফিচার। এখন থেকে এই অ্যাপ ব্যবহার করে শিখতে পারবেন নতুন ভাষা, তা-ও আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সহায়তায়। নতুন এই ফিচার গুগল অনুবাদকে ভাষা শিক্ষার জনপ্রিয় অ্যাপ ডুয়োলিংগোর সরাসরি প্রতিযোগী করে তুলছে।
অন্যান্য ভাষা শেখার অ্যাপের তুলনায় গুগল ট্রান্সলেট সম্পূর্ণরূপে এআই ওপর নির্ভর করে ব্যবহারকারীর জন্য পাঠক্রম তৈরি করে। অ্যাপে ভাষা শেখার জন্য প্রথমে ‘প্র্যাকটিস’ বাটনে চাপ দিতে হবে। এরপর ব্যবহারকারীকে ভাষা শিক্ষার স্তর নির্বাচন করতে বলা হবে—বেসিক, ইন্টারমিডিয়েট বা অ্যাডভান্সড।
পরবর্তী ধাপে, ব্যবহারকারীর ভাষা শেখার উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হবে। ব্যবহারকারী চাইলে নিজে লিখে জানাতে পারবেন, আবার পূর্বনির্ধারিত অপশন থেকেও বেছে নিতে পারবেন। এরপর এআই সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম সাজাবে।
ব্যবহারকারীরা শোনার ও বলার মতো বিভিন্ন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন, যা ডুয়োলিংগোর মতো অন্যান্য অ্যাপের অনুরূপ। তবে, অনুশীলনগুলো কোর্সের পূর্বনির্বাচিত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে করা হবে।
এই ফিচার প্রাথমিকভাবে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএসের বেটা ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হচ্ছে। শুরুতে শুধু ইংরেজিভাষী ব্যবহারকারীরা স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষা শিখতে পারবেন। আর ফরাসি, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষাভাষীরা শিখতে পারবেন ইংরেজি।
৭০ টিরও বেশি ভাষায় ‘লাইভ অনুবাদ’
গুগল অনুবাদে যুক্ত হয়েছে আরেকটি নতুন ফিচার—লাইভ ট্রান্সলেট। এআই-ভিত্তিক এই ফিচারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলতে পারবেন দুই ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ।
এই ফিচার ব্যবহারের সময় কথোপকথনের পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে অডিও ও লেখাসহ অনুবাদ দেখানো হবে, অনেকটা পিক্সেল ১০ ফোনের ‘লাইভ অনুবাদ’ ফিচারের মতো। তবে গুগল অনুবাদ অ্যাপে অনুবাদকৃত অডিওতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠ বা টোন মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না।
গুগলের দাবি, এই ফিচার আরও স্বাভাবিক কথোপকথনের পরিবেশ তৈরি করবে। এমনকি ব্যস্ত বিমানবন্দরের মতো জায়গায়ও অ্যাপটি আশপাশের শব্দ আলাদা করে নিতে পারবে, ফলে কথাবার্তা হবে সহজ ও স্পষ্ট।
এই ফিচার এখন ৭০টিরও বেশি ভাষায় ব্যবহার করা যাবে, যার মধ্যে রয়েছে আরবি, ফরাসি, হিন্দি, কোরিয়ান, স্প্যানিশ ও তামিল। আপাতত এটি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও মেক্সিকোর ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হয়েছে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে