ইনস্টাগ্রাম আনছে ‘পিকস’ ফিচার, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

সামাজিক যোগাযোগের অভিজ্ঞতা আরও ব্যক্তিগত ও অর্থবহ করে তুলতে নতুন এক ফিচার আনছে ইনস্টাগ্রাম। মেটার মালিকানাধীন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘পিকস’ নামের একটি ফিচার চালুর মাধ্যমে একই বিষয়ে আগ্রহী এমন বন্ধু খুঁজে দেবে।
সম্প্রতি এক্সে (সাবেক টুইটার) প্রযুক্তি বিশ্লেষক ও রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার আলেসান্দ্রো পাউজি এই ফিচারের কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। স্ক্রিনশট থেকে জানা যায়, ব্যবহারকারীরা এতে নিজেদের প্রিয় বই, গেম, সিনেমা, গান, টিভি শোসহ বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
এরপর ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর পছন্দগুলো তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে কে কোন বিষয়ে আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো নির্দিষ্ট সিনেমা বা ঘরানাকে ‘পিকস’-এ যোগ করেন, তাহলে ইনস্টাগ্রাম আপনাকে জানাবে কোন বন্ধু সেই একই বিষয়ে আগ্রহী।
স্ক্রিনশটে আরও দেখা গেছে, ব্যবহারকারীর ইনবক্সে ‘নোটস’ অংশে এই ‘পিকস’ ফিচারটি দেখা যাবে এবং ইনবক্সের ওপরের দিকে একটি নতুন আইকন চাপ দিয়ে এটি অ্যাকসেস করা যাবে।
ইনস্টাগ্রাম এখনো এই ফিচার নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চকে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিত করেছে, বর্তমানে ‘পিকস’ একটি ‘ইন্টারনাল প্রোটোটাইপ’ পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ, ফিচারটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, মেটা তাদের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে এই ফিচার যুক্ত করছে। এতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ শুরু করা আরও সহজ হবে।
এ বিষয়ে ইনস্টাগ্রামের প্রধান অ্যাডাম মোসেরি বলেন, ‘ইনস্টাগ্রামে যা কিছু মানুষ খুঁজে পান, তা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করতেই আমরা বার্তা পাঠানোকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে যাচ্ছি। পাশাপাশি কনটেন্ট উপভোগের অভিজ্ঞতাকে আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ ও সামাজিক করে তোলা এবং বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নতুন উপায় খুঁজে বের করাও আমাদের লক্ষ্য।’
তবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নানা ফিচার রয়েছে। যেমন—‘ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ’, যেখানে ব্যবহারকারীরা তাঁদের অবস্থান বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন, অনেকটা স্ন্যাপচ্যাট ম্যাপের মতো।
এ ছাড়া প্ল্যাটফর্মটিতে আরও রয়েছে রিলস বিভাগে অবস্থিত ‘ফ্রেন্ডস ট্যাব’-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা দেখতে পারেন তাঁদের বন্ধুরা কোন রিলসগুলো পছন্দ করেছেন এবং ‘ব্লেন্ডস’-এর মাধ্যমে সুপারিশও পেতে পারেন।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ