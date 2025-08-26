অ্যাপ স্টোরে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, অ্যাপল ও ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে মাস্কের মামলা

অ্যাপল ও ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) স্টার্টআপ এক্সএআই। মামলায় অভিযোগ, প্রতিযোগিতা রুখতে অবৈধভাবে একে-অপরের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে দুই প্রতিষ্ঠান।
মামলায় বলা হয়, অ্যাপল ও ওপেনএআই বাজার ‘লক’ (বন্ধ) করে রেখেছে, যেন নতুন উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান যেমন—এক্স ও এক্সএআই সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতায় নামতে না পারে। এক্সএআই আরও অভিযোগ করেছে, অ্যাপলের সঙ্গে ওপেনএআইয়ের একচেটিয়া চুক্তি না থাকলে, অ্যাপ স্টোর র্যাঙ্কিংয়ে এক্স ও এআইভিত্তিক গ্রোক অ্যাপকে আরও ওপরের দিকে উপস্থাপন করত অ্যাপল।
মামলায় কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ চায় এক্সএআই।
অন্যদিকে, ওপেনএআই এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এই মামলা ইলন মাস্কের হয়রানিমূলক আচরণের ধারাবাহিকতার অংশ।’ তবে অ্যাপল এখনো এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
মামলার পর ইলন মাস্ক তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্সে এক পোস্টে লেখেন, ‘১০ লাখ রিভিউয়ে গড়ে ৪ দশমিক ৯ রেটিং থাকার পরও অ্যাপ গ্রোকের নাম কোনো তালিকায় রাখে না।’
এ মাসের শুরুতেও মাস্ক হুমকি দিয়েছিলেন অ্যাপলকে নিয়ে মামলা করার। তিনি বলেছিলেন, ‘অ্যাপলের আচরণ এমন যে, ওপেনএআই ছাড়া অন্য কোনো এআই কোম্পানির পক্ষে অ্যাপ স্টোরে ১ নম্বরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।’
উল্লেখ্য, ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি ২০২২ সালের শেষের দিকে বাজারে আসার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী পাওয়া অ্যাপ হিসেবে রেকর্ড গড়ে। অন্যদিকে, মাস্কের এক্সএআই মাত্র দুই বছর আগে যাত্রা শুরু করে এবং ইতিমধ্যে ওপেনএআই, মাইক্রোসফট এবং চীনের ডিপসিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
চলতি বছরের মার্চে এক্সএআই প্ল্যাটফর্ম এক্স অধিগ্রহণ করে ৩৩ বিলিয়ন ডলারে, যার মাধ্যমে তাদের চ্যাটবট প্রশিক্ষণ সক্ষমতা আরও বাড়ানো হয়। এ ছাড়া মাস্কের টেসলা গাড়িতেও যুক্ত করা হয়েছে গ্রোক চ্যাটবট।
অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্মার্টফোন বাজারে অ্যাপলের আধিপত্য এক্সএআইয়ের মামলার ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে পারে। তবে অ্যাপল যুক্তি দিতে পারে, ওপেনএআইয়ের সঙ্গে চুক্তি করা একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত এবং তারা প্রতিযোগীদের বাজারে সহায়তা করতে বাধ্য নয়।
এই মামলার রায় যুক্তরাষ্ট্রের আদালতগুলোকে প্রথমবারের মতো এআই এবং এর বাজারসীমা নির্ধারণের সুযোগ এনে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।