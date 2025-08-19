গুগল ক্রোম কিনতে চায় পারপ্লেক্সিটি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান পারপ্লেক্সিটি। এর নেতৃত্বে আছেন অরবিন্দ শ্রীনিবাস। ২০২২ সালে বাজারে আসা এই নবীন প্রতিষ্ঠান হঠাৎ ঘোষণা দেয়, তারা ৩৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে ক্রোম ব্রাউজার কিনতে চায়! সংস্থাটি মাত্র তিন বছর আগে তৈরি হলেও বর্তমানে বাজারে এর মূল্য ১৮ বিলিয়ন ডলার।
পারপ্লেক্সিটি এরই মধ্যে এনভিডিয়া, জাপানের সফট ব্যাংকসহ বড় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে। তবে কোন সংস্থা ক্রোম ব্রাউজার কেনায় সঙ্গে থাকবে, তা এখনো প্রকাশ করেনি প্রতিষ্ঠানটি।
পারপ্লেক্সিটি শুধু ক্রোম ব্রাউজার কিনতে চেয়েছে, এমনটা নয়। তারা কিছু বিশেষ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। আগামী দুই বছরে ক্রোমের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাড়াতে তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে। ক্রোমের মূল প্রযুক্তি ক্রোমিয়াম ওপেন সোর্স রাখা হবে, যাতে অন্য ব্রাউজার নির্মাতারাও এটি ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য ক্রোমের ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হবে না। এ ছাড়া ক্রোমের মূল ডেভেলপার ও ইঞ্জিনিয়ারদের ধরে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। ঘোষণা এসেছে, পুরো কেনার প্রক্রিয়াটি হবে নগদ অর্থে, কোনো শেয়ার বা ইকুইটি সংযুক্ত থাকবে না, যাতে আইনগত জটিলতা এড়ানো যায়।
গুগলের অ্যান্টি ট্রাস্ট মামলা ও বিরল সুযোগ
পারপ্লেক্সিটির এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ কৌশলগত। গত বছর এক ফেডারেল বিচারক রায় দিয়েছেন, গুগল অবৈধ একচেটিয়া চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ প্রস্তাব দিয়েছেন, সমস্যার সমাধানের জন্য গুগলকে ক্রোম বিক্রি করতে হবে। ক্রোমের ব্যবহারকারী সংখ্যা তিন বিলিয়নের বেশি, যা বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান। এই ব্রাউজার গুগলের ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন ব্যবসা চালাতে সাহায্য করে। কারণ, এটি ব্যবহারকারীর আচরণ, সার্চ প্যাটার্ন এবং ওয়েবসাইট ভিজিট পর্যবেক্ষণ করে। ক্রোম ছাড়া গুগল তাদের ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হারাবে এবং বিশ্ববাজারে তাদের ৯০ শতাংশ আধিপত্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে যাবে। পারপ্লেক্সিটি ও অন্যান্য এআই সার্চ প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য ক্রোম কিনে নেওয়া মানে বিলিয়ন ব্যবহারকারীর কাছে সরাসরি পৌঁছানোর রাস্তা খুলে যাওয়া। যাঁরা বর্তমানে ডিফল্ট হিসেবে গুগল ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া এটি গুগলের ব্রাউজার বাজারে আধিপত্য ভাঙতেও সাহায্য করবে।
চ্যালেঞ্জ এখনো রয়েছে
তবে পারপ্লেক্সিটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ রয়েই গেছে। গুগল এখনো ক্রোম বিক্রি করতে আগ্রহ দেখায়নি এবং তারা অ্যান্টি ট্রাস্ট রায়ের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর আইনি লড়াই চালাতে পারে। যেখানে ক্রোমের সম্ভাব্য বাজারমূল্য ৫০ বিলিয়নের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে প্রস্তাবিত ৩৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার মূল্য কম বলে মনে করা হচ্ছে।
পারপ্লেক্সিটি কী
পারপ্লেক্সিটি হলো নতুন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যা ওপেন এআইয়ের চ্যাটজিপিটি এবং গুগলের জিমিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি কমেট নামে একটি এআই ব্রাউজার চালু করেছে।
এ বছরের শুরুতে পারপ্লেক্সিটি টিকটকের মার্কিন সংস্করণ কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, ক্রোম কিনলেও গুগল ডিফল্ট সার্চ হিসেবে থেকে যাবে। তবে ব্যবহারকারীরা যদি চান, তাহলে পরিবর্তন করতে পারবেন।
সূত্র: বিবিসি