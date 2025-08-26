গাড়ির অতিরিক্ত সুবিধা নিতে সাবস্ক্রিপশন ফি

জার্মানির বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভক্সওয়াগন এবার নতুন ইলেকট্রিক গাড়ি আইডি ৩ প্রো এবং আইডি ৩ প্রো-এস মডেলের জন্য নতুন এক ব্যবসায়িক কৌশল এনেছে। গ্রাহকদের এখন গাড়ির অতিরিক্ত সুবিধা পেতে মাসিক বা এককালীন ফি দিতে হবে।
মূলত, এই গাড়িগুলোর ক্ষমতা ২০৮ হর্সপাওয়ার হলেও গ্রাহকেরা প্রতি মাসে ১৬ দশমিক ৫০ পাউন্ড কিংবা এককালীন ৬৪৯ পাউন্ড ফি দিয়ে গাড়ির সম্পূর্ণ ২৩০ হর্সপাওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন। মাসিক ফির এই সুবিধা গাড়িটি বিক্রি করলে বাতিল হবে, কিন্তু এককালীন ফি দিলে এই অতিরিক্ত ক্ষমতা গাড়ির সঙ্গে থাকবে।
ভক্সওয়াগন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রাহকেরা যেন শুরুতেই বেশি দামের গাড়ি না কিনেও স্পোর্টি ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা নিতে পারেন, সে জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে এটি শুধু ভক্সওয়াগনের কৌশল
নয়; এর আগে টেসলা, পোলস্টার ও ভলভোর মতো কোম্পানিও গাড়ির অতিরিক্ত ফিচার বা ক্ষমতা আনলক করার জন্য ফি নেওয়ার প্রচলন শুরু করেছে।
সূত্র: টেক রাডার