হোম > প্রযুক্তি

বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্‌ খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্‌ খান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর নতুন প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান। বুধবার দুপুরে নবনিযুক্ত প্রশাসক বেসিস কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসিস-এর বেশ কয়েকজন সদস্যসহ বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা।

নবযিযুক্ত প্রশাসক বেসিস বোর্ডরুমে এক সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান তার উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনে বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা এবং সকল মেম্বারদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন- এর সই করা এক অফিস আদেশে বেসিসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।

আদেশে বলা হয়, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

সম্পর্কিত

অ্যাপলের নতুন চমক আইফোন এয়ার: ডিজাইনার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আবিদুর

অ্যাপলের নতুন পণ্য ও ফিচার নিয়ে ব্যঙ্গ করল স্যামসাং

কেমন হলো বহুল আলোচিত আইফোন ১৭ এয়ার, দাম ও স্পেসিফিকেশন

ওপেনএআইয়ের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অ্যানথ্রপিকের এআই ব্যবহার করবে মাইক্রোসফট

ইন্টারনেট ছাড়াই ফোনে এআই ফিচার চালাতে আর্মের নতুন চিপ ডিজাইন

আইফোন ১৭ এয়ারসহ যেসব পণ্য আনল অ্যাপল, ফিচার ও দাম জানুন

টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড কেন ও কীভাবে তৈরি করবেন

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

এআইয়ের মতো করে কথা বলছে মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছে ‘ফেক’: অল্টম্যান

আজকের পর যে ৮টি পণ্য বিক্রি বন্ধ করবে অ্যাপল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা