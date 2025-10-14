হোম > প্রযুক্তি

এআই দিয়ে যেভাবে সিভি তৈরি করবেন

চাকরির আবেদন মানেই সিভি তৈরি করা। কিন্তু এখন আর সেটি কঠিন বা সময়সাপেক্ষ নয়। এআই টুল ব্যবহার করে খুব সহজে তৈরি করা যায় যেকোনো পেশার উপযোগী সিভি। নিয়োগদাতার কাছে নিজেকে উপস্থাপনের প্রথম ধাপ সিভি। এটি যত পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় হবে, চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন নিজের কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর শিক্ষাগত যোগ্যতা কয়েক পাতার মধ্যে সাজাতে হয়। অনেকে এই সিভি তৈরি করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। ঠিক এই জায়গায় এআই হতে পারে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সহকারী। আপনি শুধু নিজের তথ্যগুলো সঠিকভাবে দিলে এআই টুল; যেমন ডিপসিক, চ্যাটজিপিটি, জেমিনাই অথবা মাইক্রোসফট কো-পাইলট গুছিয়ে একটি সিভি তৈরি করে দেবে। এগুলোর বেশির ভাগই ফ্রি ভার্সনে পাওয়া যায়।

এআই কীভাবে সাহায্য করে

তথ্য সংগঠিত করা, সারসংক্ষেপ লেখা ও গঠন ঠিক রাখা। এই তিনটি কাজ এআই দারুণভাবে করতে পারে। আপনি নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য তথ্য দিলে এআই সেটিকে সঠিক ফরম্যাটে সাজিয়ে দেবে।

শুরু করার আগে প্রস্তুতি নিন

এআই থেকে ভালো ফল পেতে হলে আগে কিছু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার—

  • প্রথমে পেশাগত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, অর্জন ও দক্ষতার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন।
  • এরপর এআই চ্যাট বটে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, ‘সিভি বানাতে কী কী তথ্য দিতে হবে?’ সে অনুযায়ী তাকে
  • তথ্য দিন।
  • চাইলে একটি পছন্দের সিভি টেমপ্লেট দিয়ে সেখানে আপনার তথ্য বসাতে বলতে পারেন।
  • এরপর এআই আপনার ইনপুট সাজিয়ে একটি সম্পূর্ণ সিভি ড্রাফট তৈরি করবে।

সিভি সেকশন ঠিক করুন

সিভি লেখার একটু ধারাবাহিক নিয়ম থাকে। কোন তথ্যের পর কোন তথ্য দেবেন, সেটি ঠিক করতে হবে।

  • যোগাযোগের তথ্য
  • সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বা সারাংশ
  • কাজের অভিজ্ঞতা
  • প্রযুক্তি দক্ষতা
  • শিক্ষাগত যোগ্যতা
  • ভাষাগত দক্ষতা

ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ রাখুন

সাইবার নিরাপত্তার জন্য কোনো এআই টুলে ই-মেইল, মোবাইল ফোন নম্বর বা ঠিকানা দেবেন না। এসব তথ্য আপনি পরে নিজে যুক্ত করুন। এটি ডেটা লিক বা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রাখবে।

নিজের মতো করে সাজান

  • এআই দিয়ে তৈরি সিভি ভালোভাবে পড়ে দেখুন এবং নিজের মতো করে সাজান।
  • অর্জনগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন
  • ফলাফল সংখ্যায় প্রকাশ করুন
  • চাকরির বিজ্ঞাপনের কি-ওয়ার্ড যোগ করুন
  • নিজের পেশা ও লেখার ধরন অনুযায়ী যেটা মানানসই মনে হয়, সেটাই রাখুন।

এআই লেখা সব সময় যাচাই করুন

  • এআই কখনো কখনো ভুল তথ্য তৈরি করতে পারে বা আপনার অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু যোগ করে দিতে পারে। ফলে লেখা শেষে সেগুলো যাচাই করুন।
  • কোনো মিথ্যা অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে কি না।
  • তারিখ ও প্রতিষ্ঠানের নাম সঠিক আছে কি না।
  • বানান বা ব্যাকরণগত ভুল আছে কি না।
  • সিভি সংক্ষিপ্ত ও দৃষ্টিনন্দন রাখুন
  • আজকাল নিয়োগদাতারা সাধারণত এক মিনিটের কম সময় ব্যয় করেন একটি সিভি পড়তে।
  • তাই সিভি এক বা দুই পৃষ্ঠার মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন।
  • অতিরিক্ত তথ্য বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো রাখুন।
  • সিভি তৈরির পর নিজের পছন্দমতো ফন্ট, রং বা ডিজাইন ব্যবহার করুন। চাইলে আপনি নামের পাশে ছোট লোগো বা অনলাইন পোর্টফোলিওর লিংক যুক্ত করতে পারেন।

পুরো নির্দেশনা দেওয়া শেষ হলে সেটি এআইকে একটা পিডিএফ ফরম্যাট তৈরি করে দিতে বলুন। আপনি চাইলে পছন্দের টেমপ্লেট দিয়ে সেটির মতোও সাজাতে পারেন। সবশেষে ফাইলটি ডাউনলোড করুন।

