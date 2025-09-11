হোম > প্রযুক্তি

কান উৎসবে মুক্তি পাবে ওপেনএআইয়ের এআই প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যানিমেশন মুভি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

২০২৬ সালের মে মাসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির প্রিমিয়ার হবে। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআইয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেটেড মুভি। নির্মাতাদের প্রত্যাশা, এই চলচ্চিত্র প্রমাণ করবে এআই প্রযুক্তি দিয়ে কম খরচে ও দ্রুত সময়ে সিনেমা নির্মাণ সম্ভব। এতে বদলে যাবে হলিউডের প্রচলিত ধারা।

চলচ্চিত্রটির নাম ‘ক্রিটার্জ’ (Critterz)। গল্পে দেখা যাবে, এক আগন্তুকের কারণে বনের ছোট প্রাণীগুলোর জীবন নতুন মোড় নেয়। নির্মাতারা জানান, ২০২৬ সালের মে মাসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির প্রিমিয়ার করার লক্ষ্য তাদের, এরপর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে।

প্রকল্পটির বাজেট ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও কম এবং এটি মাত্র ৯ মাসে তৈরি হবে, যা বড় অ্যানিমেটেড সিনেমার জন্য প্রচলিত ১০০-২০০ মিলিয়ন ডলারের বাজেট ও তিন বছরের উন্নয়ন সময়ের তুলনায় অনেক কম।

‘ক্রিটার্জ’-এর শুরু হয়েছিল একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে, যেটি তৈরি করেন ওপেনএআইয়ের ক্রিয়েটিভ স্পেশালিস্ট চ্যাড নেলসন। তিন বছর আগে তিনি ওপেনএআইয়ের ডাল-ই চিত্র তৈরির মডেল ব্যবহার করে প্রকল্পটির ধারণা নেন।

নেলসন এবার যৌথভাবে কাজ করছেন লন্ডনের ভার্টিগো ফ্লিমস এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ন্যাটিভ ফরেন স্টুডিওর সঙ্গে, যাতে চলচ্চিত্রটি পূর্ণদৈর্ঘ্যে রূপ পায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে চ্যাড নেলসন বলেন, ‘ওপেনএআই বলতে পারে তার টুলস কী করতে পারে, কিন্তু কেউ তা করে দেখালে সেটিই বেশি প্রভাব ফেলে। এটা শুধু একটা ডেমো বানানোর চেয়েও অনেক ভালো একটি কেস স্টাডি।’

চলচ্চিত্রটি হবে মানব ও এআই প্রযুক্তির সংমিশ্রণে তৈরি।

শিল্পীরা হাতে আঁকা স্কেচ তৈরি করবেন, যেগুলো খাওয়ানো হবে ওপেনএআইয়ের টুলস যেমন জিপিটি–৫ ও ইমেজ জেনারেটিং মডেলে। চরিত্রগুলোর ভয়েস হবে মানুষের, অর্থাৎ ভয়েস অ্যাক্টররা কাজ করবেন।

চিত্রনাট্য লিখেছেন ‘প্যাডিংটন ইন পেরু’ সিনেমার লেখক দলের কয়েকজন সদস্য।

তবে এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে এলো, যখন হলিউডে এআই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলছে।

এদিকে ডিজনি, ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি—এদের মতো বড় স্টুডিওগুলো ‘মিডজার্নি’ নামের একটি এআই কোম্পানির বিরুদ্ধে কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করেছে। তারা বলছে, মিডজার্নি অবৈধভাবে তাদের কনটেন্ট দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

‘ক্রিটার্জ’ সিনেমাটি অর্থায়ন করছে ভার্টিগোর প্যারিসভিত্তিক মূল প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন স্টুডিওস। প্রায় ৩০ জন সহযোগী মিলে লাভের অংশীদার হবেন একটি বিশেষ ধরনের মুনাফাভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে।

তবে ‘ক্রিটার্জ’ই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য এআই অ্যানিমেটেড সিনেমা নয়।

২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘ডেডক্লাব: ভ্যাম্পায়স ভারডিক্ট’, যেটিকে ইতিহাসের প্রথম এআই অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম ধরা হয়। মাত্র ৪০৫ ডলার বাজেটে নির্মিত সেই সিনেমা ছাড়াও একই বছর মুক্তি পেয়েছিল ‘হোয়ার দ্য রোবটস গ্রো’।

তথ্যসূত্র: এএফপি

