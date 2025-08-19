ভারতে চালু হলো চ্যাটজিপিটির নামমাত্র মূল্যের সাবস্ক্রিপশন

ভারতে নামমাত্র মূল্যের সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান চালু করল চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই। ‘চ্যাটজিপিটি গো’ নামের প্ল্যানটির মাসিক খরচ মাত্র ৪ দশমিক ৬ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫৫৮ টাকা)। নতুন প্ল্যানটি আগের চ্যাটজিপিটি প্লাস প্ল্যানের (প্রায় ২৩ ডলার) তুলনায় অনেক সস্তা।
সম্প্রতি ওপেনএআই তাদের সব সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানেই স্থানীয় মুদ্রায় মূল্য নির্ধারণ চালু করেছে। নতুন এই ‘গো’ প্ল্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের ইউপিআইভিত্তিক (Unified Payment Interface) পেমেন্ট সুবিধাও, যা ব্যবহারকারীদের জন্য অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করবে।
ওপেনএআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চ্যাটজিপিটি প্রধান নিক টারলি জানিয়েছেন, এই নতুন প্ল্যানে ফ্রি টিয়ারের তুলনায় ১০ গুণ বেশি বার্তা পাঠানো, ছবি তৈরি এবং ফাইল আপলোডের সুযোগ থাকবে। তিনি আরও বলেন, ‘চ্যাটজিপিটিকে আরও সাশ্রয়ী করা ব্যবহারকারীদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল। আমরা প্রথমে ভারতেই গো প্ল্যান চালু করছি এবং ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া দেখে ধাপে ধাপে অন্যান্য দেশে এটি চালু করব।’
গো প্ল্যানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা থাকছে—ব্যক্তিগতকরণের জন্য উন্নত স্মৃতি সংরক্ষণ ফিচার। এই ফিচারের মাধ্যমে আরও প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভুল উত্তর দেবে চ্যাটজিপিটি।
ডলার থেকে রুপিতে রূপান্তরের পর চ্যাটজিপিটি প্লাস প্ল্যানের খরচ ভারতীয়দের জন্য ২০ ডলারের চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন গো প্ল্যান মূলত সেই ব্যবহারকারীদের জন্য, যারা মূলত চ্যাট, ছবি তৈরি এবং ফাইল প্রসেসিংয়ের মতো কাজে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেন।
এই পরিকল্পনার আগেই এর আভাস দিয়েছিলেন ওপেনএআই-সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য ফাঁসকারী সফটওয়্যার প্রকৌশলী টিবর ব্লাহো।
যদিও গো প্ল্যানটি বর্তমানে শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ, ওপেনএআই তাদের সহায়তা পৃষ্ঠায় জানিয়েছে, অন্যান্য দেশেও এটি চালু করার জন্য তারা কাজ করছে।
গত মাসে ওপেনএআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক টারলি জানান, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রতি সপ্তাহে ৭০ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করছেন, যা মার্চ মাসের ৫০ কোটির তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
গত মার্চে চ্যাটজিপিটিতে নতুন ছবি তৈরির ফিচার চালুর পর ভারতীয় ব্যবহারকারীদের মধ্যে এর ব্যবহার বেড়েছে। ওপেনএআই সিইও স্যাম অল্টম্যান সম্প্রতি এক পডকাস্টে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতই ওপেনএআইয়ের সবচেয়ে বড় বাজার।
অ্যাপ অ্যানালিটিক প্রতিষ্ঠান অ্যাপফিগারস জানায়, গত ৯০ দিনে চ্যাটজিপিটি অ্যাপ ডাউনলোডের সংখ্যায় ভারত শীর্ষে রয়েছে। এই সময়ে ভারতে অ্যাপটি ডাউনলোড হয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখেরও বেশিবার, যদিও এই সময়ে আয় হয়েছে মাত্র ৩৬ লাখ ডলার।
এমন অবস্থায়, নতুন এই সাশ্রয়ী সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান আরও বেশি ব্যবহারকারীকে সাবস্ক্রিপশন নিতে উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগেও ভারতের ৮৫ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দিকে তাকিয়ে অন্যান্য এআই প্রতিষ্ঠান নানা উদ্যোগ নিয়েছে।
গত মাসে পারপ্লেক্সিটি, ভারতীয় টেলিকম অপারেটর এয়ারটেলের সঙ্গে যৌথভাবে বিনা মূল্যে পারপ্লেক্সিটি প্রো সাবস্ক্রিপশন দিয়েছে। গুগলও ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছরের জন্য ফ্রি এআই প্রো প্ল্যান চালু করেছে।
যদিও ওপেনএআই এখনই কোনো ফ্রি সাবস্ক্রিপশন দিচ্ছে না। তবে সুলভ মূল্যের এই নতুন প্ল্যান ভারতের বাজারে চ্যাটজিপিটির গ্রাহকসংখ্যা বাড়াতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ