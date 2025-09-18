হোম > প্রযুক্তি

গ্রামীণফোনের রিচার্জ সেবা ১৩ ঘণ্টা বন্ধ, চলবে শুধু স্ক্র্যাচ কার্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সিস্টেমের মান উন্নয়নের কাজের জন্য গ্রামীণফোনের রিচার্জ সেবা আগামীকাল শুক্রবার ১৩ থেকে বন্ধ থাকবে। এছাড়াও আরও কিছু ১৭ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। তবে ভয়েস কল, এসএমএস ও ইন্টারনেট চালু থাকবে। ওয়েবসাইটে দেওয়া এক নোটিসে এ তথ্য জানায় দেশের শীর্ষ মোবাইল অপারেটর কোম্পানি।

ওয়েবসাইটে নোটিশে বলা হয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত ১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত গ্রামীণফোন ও স্কিটো নম্বরে রিচার্জ বন্ধ থাকবে। আর রাত ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পোস্টপেইড বিল পেমেন্ট ও বিল আপডেট এবং প্রি–পেইড ও পোস্ট–পেইডের মধ্যে আন্তঃমাইগ্রেশন বন্ধ থাকবে।

ফলে এ সময় গ্রাহকেরা দোকান, বিকাশ-নগদ বা অনলাইন ব্যাংকিং- কোনো মাধ্যমেই ব্যালেন্স রিচার্জ করতে পারবেন না। শুধু স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে রিচার্জ করা যাবে। বিল পেমেন্ট এবং বিল আপডেট সার্ভিস বন্ধ থাকবে। সংযোগ চালু রাখতে এই সময়ের আগে বকেয়া বিল পরিশোধ করে রাখতে পারেন।

দেশে বর্তমানে গ্রামীণফোনের গ্রাহক প্রায় আট কোটি। অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে গ্রামীণফোন।

