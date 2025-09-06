দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই (VoWiFi) সেবা চালু করেছে মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক। সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী, ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, এই উদ্যোগকে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই নতুন প্রযুক্তি মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য ইনডোর কাভারেজ এবং কলের মান উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
VoWiFi কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?
ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই (VoWiFi) এমন একটি প্রযুক্তি যা মোবাইল ব্যবহারকারীদের মোবাইল নেটওয়ার্কের (2 G,3 G, 4 G,5 G) ওপর নির্ভর না করে, যেকোনো ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সাধারণ ভয়েস কল করার সুযোগ দেয়। ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা একই থাকে, তবে কলটি সেলুলার নেটওয়ার্কের পরিবর্তে ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
যখন কোনো মোবাইল ফোনে VoWiFi চালু থাকে এবং এটি একটি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন ফোনটি প্রথমে একটি বিশেষ ধরনের পরিচয় যাচাই (EAP-SIM/EAP-AKA) রিকোয়েস্ট পাঠায়। এই রিকোয়েস্টটি একটি গেটওয়ের (ePDG-ইভল্ভড প্যাকেট ডেটা গেটওয়ে) মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরের সার্ভারে পৌঁছায়। সেখানে থাকা AAA সার্ভার (Authentication, Authorization, Accounting) অপারেটরের গ্রাহক তথ্যভাণ্ডার HLR/HSS (Home Subscriber Server)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সিম কার্ডের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য, যেমন IMSI নম্বর এবং এনক্রিপশন কি যাচাই করে।
যাচাই সফল হলে, ফোন এবং অপারেটরের মূল নেটওয়ার্কের (IMS) মধ্যে একটি নিরাপদ আইপি সিকিউরিটি (IPSec) টানেল তৈরি হয়। এর ফলে, ব্যবহারকারী ওয়াই-ফাই ব্যবহার করলেও তার ডিভাইসটি কার্যত অপারেটরের নিজস্ব নিরাপদ মোবাইল নেটওয়ার্কের ভেতরে কাজ করতে থাকে।
VoWiFi-এর প্রধান প্রধান সুবিধা
এই নতুন প্রযুক্তির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে, যা গ্রাহকসেবার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
উন্নত ইনডোর কাভারেজ: বেজমেন্ট, উঁচু ভবন বা গ্রামীণ এলাকার মতো স্থানে যেখানে মোবাইল সিগন্যাল সাধারণত দুর্বল থাকে, সেখানে VoWiFi কার্যকরভাবে কাজ করবে।
নেটওয়ার্ক চাপ হ্রাস: সেলুলার টাওয়ার থেকে ভয়েস ট্রাফিক অফলোড হওয়ায় সামগ্রিক নেটওয়ার্কের ওপর চাপ কমে, ফলে সেবার মান উন্নত হয়।
উন্নত কল কোয়ালিটি: এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকরা স্পষ্ট এইচডি মানের ভয়েস কল এবং কম কল ড্রপ উপভোগ করতে পারবেন।
সাশ্রয়ী: বিশেষ করে আন্তর্জাতিক রোমিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় রেটে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করে কল করা সম্ভব হবে, যা খরচ কমাতে সাহায্য করবে।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব আজ শনিবার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, সরকার দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করছে, সব মোবাইল অপারেটর দ্রুত সারাদেশে VoWiFi চালু করবে, যাতে নগর ও গ্রামীণ সব ব্যবহারকারী সমানভাবে উপকৃত হন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আগস্ট মাসের শুরুতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে।
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, সরকার টেলিকম সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং VoWiFi, VoLTE,5G সহ আধুনিক প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।