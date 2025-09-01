১০০০ হার্টজের মনিটর আনছে চীন ও মার্কিন এএমডি

আগামী বছর বাজারে আসছে নজিরবিহীন এক হাজার হার্টজ রিফ্রেশ রেটের একটি ই-স্পোর্টস মনিটর। চীনের জনপ্রিয় গেমিং ব্র্যান্ড অ্যান্টগেমার ও যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি এএমডি মনিটরটি তৈরি করেছে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ‘পিক নিউ প্রোডাক্টস অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল কো-ক্রিয়েশন’ শীর্ষক সম্মেলনে এই উচ্চগতির রিফ্রেশ রেট ডিসপ্লের কথা প্রথম জানানো হয়। চীনের প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট আইটিহোম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সেই সঙ্গে অ্যান্টগেমারের উইবো অ্যাকাউন্টেও এ-সংক্রান্ত একাধিক পোস্ট দেখা গেছে।
এ ঘোষণাটি এসেছে অ্যান্টগেমারের এএনটি ২৫৭ পিএফ মডেল মনিটরের আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের সময়। এই মনিটরটির রিফ্রেশ রেট ৭৫০ হার্টজ, যা এইচকেসি হুইকে ডিসপ্লের জি৮ দশমিক ৬ জেনারেশনের ফাস্ট টিএন প্যানেল ব্যবহার করে তৈরি। তবে এটিই প্রথম নয়। এই বছরের শুরুতে সিইএস (কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স শো) সম্মেলনে ৭৫০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের গেমিং ডিসপ্লে ঘোষণা করেছিল কুরুই ব্র্যান্ড।
আইটিহোমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং উইবো পোস্টে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, অ্যান্টগেমারের এক হাজার হার্টজ মনিটরে নিচের ফিচারগুলো থাকবে—
বিএফআই প্রযুক্তিটি বিশেষভাবে কার্যকর যখন ফ্রেম রেট ২০০ এফপিএসের নিচে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ডো স্পেকট্রাম ব্ল্যাক ৩২ আলট্রা এইচডি ওএলইডি গেমিং মনিটরে বিএফআই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এর সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত কম ফ্রেম রেটে।
অ্যান্টগেমার জানিয়েছে, তারা এএমডি কোম্পানির সঙ্গে মিলিয়ে একটি ‘১ হাজার এফপিএস ই-স্পোর্টস হোয়াইটপেপার’ প্রকাশ করেছে। উইবো পোস্ট থেকে জানা গেছে, এই কাগজে জনপ্রিয় গেম যেমন সিএস ২ এবং পিইউবিজি-তে খুব দ্রুত রিফ্রেশ রেটের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রাংশের তথ্য দেওয়া হয়েছে।
উইবোতে প্রকাশিত একটি স্লাইড থেকে জানা যায়, এমন উচ্চ রিফ্রেশ রেটের জন্য মনিটরে নিচের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন—
যদিও স্লাইডগুলোর বেশির ভাগই ৭৫০ হার্টজ মডেল সংশ্লিষ্ট, তবে ধারণা করা হচ্ছে এই প্রযুক্তিগুলোর পরবর্তী ধাপই হবে ১ হাজার হার্টজ মডেলের ভিত্তি।
বর্তমান বাজারে ২৪০ হার্টজ থেকে ৪৮০ হার্টজ পর্যন্ত ওএলইডি মনিটরের চাহিদা বাড়ছে। তবে যেসব গেমার ছবির গুণমান ও রিফ্রেশ রেটের মধ্যে সেরা সমন্বয় খোঁজেন তাদের জন্য অ্যান্টগেমারের ১ হাজার হার্টজ মনিটর ভালো বিকল্প হতে পারে।
তথ্যসূত্র: টমস গাইড