সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তা থেকে ‘যুদ্ধবাজ’, নজর কাড়লেন পেন্টাগনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সিলিকন ভ্যালির একজন সফল উদ্যোক্তা ছিলেন স্টিভেন সিমোনি। তবে এখন তিনি নিজেকে ‘যুদ্ধবাজ’ (Warlord) বলছেন। গত বছর ১২৫ মিলিয়ন ডলারে নিজের একটি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার পর তিনি এখন সম্পূর্ণ নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। তাঁর নতুন এই প্রতিষ্ঠান এখন থেকে এআই-চালিত স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান তৈরি করবে।

অ্যালেন কন্ট্রোল সিস্টেমস নামে সিমোনির এই স্টার্টআপ তৈরি করছে ‘বুলফ্রগ’ নামে একটি মেশিনগান, যা গুলি করে আকাশ থেকে নামাতে পারবে ড্রোন। ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ বাড়ায় সিমোনির এই উদ্যোগ পেন্টাগনের নজর কেড়েছে।

‘টার্মিনেটর’ সিনেমার কাল্পনিক এআই সিস্টেম ‘স্কাইনেট’-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে রসিকতা করে সিমোনি বলেন, তিনি সরকারের কাছে এই পণ্য সরবরাহ করতে চান। ইতিমধ্যে তিনি ৪০ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছেন। সবচেয়ে বড় বিষয়, তিনি ইউএস আর্মি ও স্পেশাল অপারেশন ফোর্সেসের সঙ্গে প্রোটোটাইপ চুক্তিও পেয়েছেন।

কীভাবে কাজ করে বুলফ্রগ?

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে পশ্চিমাদের সরবরাহ করা ছোট ও সস্তা ড্রোনগুলো এখন বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে। এ সমস্যার সমাধান দিতে অ্যালেন কন্ট্রোল সিস্টেমস বাজারে এনেছে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার দামের বুলফ্রগ। এটি মাত্র এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে ৪০০ ডিগ্রি ঘুরতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যবস্তুতে গুলি করে।

স্টিভেন সিমোনি প্রতিরক্ষামূলক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যালেন কন্ট্রোল সিস্টেমসের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট। তিনি বিবট (Bbot) নামের একটি ডিজিটাল অর্ডারিং কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ছিলেন। পরে ডোরড্যাশ (DoorDash) তাঁর প্রতিষ্ঠানটি কিনে নেয়।

পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর সিমোনি নৌবাহিনীতে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তবে বর্তমানে সিমোনি সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে পার্টি ও মিটিং করে নিজের নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রচার করছেন। তিনি বলেন, ‘জেনারেলরা আমাকে পছন্দ করেন।’ যদিও এ ধরনের সামরিক প্রযুক্তি নিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছেন, তবে সিমোনি তাঁর পণ্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। তিনি আশা করছেন, তাঁর কোম্পানি আগামী বছরের মধ্যে এআই-চালিত এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান ‘বুলফ্রগ’ প্রতিরক্ষা খাতের উপযোগী করে তুলবে।

