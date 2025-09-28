পছন্দ অনুযায়ী দৈনিক তথ্য জানাবে চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার ‘পালস’

ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে প্রতিদিন সকালে ব্যক্তিগতকৃত তথ্য দেবে চ্যাটজিপিটির নতুন ফিচার ফিচার ‘পালস’। তবে শুধু চ্যাটজিপিটির প্রো সাবস্ক্রাইবারদের জন্য ফিচারটি চালু করেছে ওপেনএআই।
এক্সের এক পোস্টে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান ‘পালস’কে এখন পর্যন্ত তাঁর ‘সবচেয়ে প্রিয় ফিচার’ বলে উল্লেখ করেন।
স্যাম অল্টম্যান বলেন, ‘আজ আমরা চালু করছি আমার প্রিয় চ্যাটজিপিটি ফিচার—পালস। এটি প্রাথমিকভাবে প্রো গ্রাহকদের জন্য চালু করা হয়েছে।’
পালস রাতে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ, সংযুক্ত অ্যাপ, সাম্প্রতিক চ্যাটসহ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং সকালে আপনাকে প্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগতকৃত আপডেট সরবরাহ করে।
আপনি যদি বলেন, ‘আমি একদিন কক্সবাজার যেতে চাই’ অথবা ‘আমার শিশুর বয়স ৬ মাস, আমি তার বিকাশসংক্রান্ত তথ্য জানতে চাই’। তাহলে ভবিষ্যতে আপনি এ বিষয়গুলো নিয়ে আপডেট পেতে পারেন।
ফিচারটি ব্যক্তিগত সহকারীর মতো কাজ করবে। কোনো ব্যবহারকারী নিজের আগ্রহের বিষয় জানিয়ে রাখলে তা নিয়েও নিয়মিত সাহায্য করবে এটি।
ফিচারটি যেভাবে কাজ করে
নতুন ফিচারটি ব্যবহারকারীর চ্যাট ইতিহাস, মেমোরি ও আগের প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন সকালে একগুচ্ছ তথ্য কার্ডের মাধ্যমে আপডেট সরবরাহ করে। এতে ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ থাকে। যেমন—কোনো আগের আলোচনার ফলো-আপ, খাবারের আইডিয়া অথবা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের পরবর্তী ধাপ।
পালসে রয়েছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার
কিউরেট বাটন: ব্যবহারকারীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারবেন আপডেটগুলো।
অপ্রয়োজনীয় সাজেশন বাদ দেওয়া: কোনো সাজেশন প্রাসঙ্গিক না হলে ব্যবহারকারী তা সহজেই মুছে ফেলতে পারবেন।
জিমেইল ও গুগল ক্যালেন্ডার সংযোগ: ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের জিমেইল বা ক্যালেন্ডার সংযুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে মিটিং অ্যাজেন্ডা তৈরি বা ভ্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কেও পালস পরামর্শ দিতে পারবে।
নিরাপত্তা যাচাই: সব আপডেটই একটি নিরাপত্তা চেকের মধ্য দিয়ে যায়, যদিও এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় মাঝে মাঝে প্রাসঙ্গিকতার ঘাটতি থাকতে পারে।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ