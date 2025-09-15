হোম > প্রযুক্তি

ইলন মাস্কের স্টারলিংক সেবায় বিশ্বজুড়ে বিভ্রাট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: ইউনিভার্স স্পেস টেক

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা স্টারলিংক বিশ্বজুড়ে সাময়িক বিভ্রাটের শিকার হয়েছে। আজ সোমবার স্টারলিংকের ওয়েবসাইটে একটি নোটিশে এই বিভ্রাটের কথা নিশ্চিত করা হয়।

নোটিশে বলা হয়েছে, স্টারলিংক বর্তমানে পরিষেবা বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের দল বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

তবে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

সেবা বিভ্রাট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ডাউনডিটেক্টর-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০ হাজারের বেশি ব্যবহারকারী এই বিভ্রাটে প্রভাবিত হয়েছেন। এই ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ইন্টারনেট সমস্যা, ৩৯ শতাংশ সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট এবং ১ শতাংশ ধীর গতির ইন্টারনেট পাওয়ার অভিযোগ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া, লুইজিয়ানা, ইন্ডিয়ানা এবং ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে কলম্বিয়ার মতো স্থানেও বিভ্রাটের খবর পাওয়া গেছে। কিছু ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, কয়েক মিনিটের জন্য পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেও পরে সংযোগ ফিরে আসে।

স্টারলিংক হলো স্পেসএক্স পরিচালিত একটি স্যাটেলাইট ইন্টারনেট কনস্টেলেশন, যা পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথের স্যাটেলাইটগুলোর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল ও সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোতে ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহ করে। এই ঘটনা সম্পর্কে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে স্পেসএক্স তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

