এ বছরের এগিয়ে থাকা গ্যাজেট

পল্লব শাহরিয়ার

চলতি বছর প্রযুক্তির জগতে যেন নতুন দিকের সূচনা হয়েছে। একদিকে স্মার্টফোন হয়ে উঠছে আরও বুদ্ধিমান, অন্যদিকে ছোট একটি আংটি বা চশমার মতো গ্যাজেট এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে মানুষের যোগাযোগ, কাজ, বিনোদন আর স্বাস্থ্যসচেতনতার ধরন। প্রযুক্তি এখন আর বিশেষজ্ঞ অথবা গ্যাজেটপাগলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; সাধারণ ব্যবহারকারীর হাতে হাতে পৌঁছে গেছে এর সুবিধা। এ বছর বাজারে যেসব নতুন গ্যাজেট এসেছে, বেশির ভাগ মানুষের জীবন সহজ ও স্মার্ট করেছে, দিয়েছে আরও গতি।

রোলেবল স্মার্টফোন

এ বছর বাজারে বড় চমক ছিল রোলেবল স্মার্টফোন। এটি মুহূর্তে একটি সাধারণ স্মার্টফোনের সাড়ে ৬ ইঞ্চির ডিসপ্লে প্রসার করতে পারে ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত। ফলে ভিডিও দেখা, গেম খেলা বা নোট লেখা আগের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক। স্মার্টফোন এখন নিজে থেকে বুঝতে পারে, কখন স্ক্রিন বড় করতে হবে আর কখন ছোট। এআইয়ের সাহায্যে অ্যাপগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়। পকেটে ছোট, হাতে বড়—এই নতুন ডিজাইন ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আমূল বদলে দিয়েছে। এর ব্যাটারি লাইফও করা হয়েছে আগের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ডিভাইসের স্থায়িত্ব করা হয়েছে অনেক উন্নত।

স্মার্ট রিং

ওয়্যারেবল প্রযুক্তির আকর্ষণীয় উদ্ভাবন হলো স্মার্ট রিং। ছোট একটি আংটির মধ্যে এত কিছু রাখা হয়েছে যে, ঘড়ি বা ব্যান্ডের প্রয়োজন প্রায় নেই। আঙুলে পরার সঙ্গে সঙ্গে এটি হৃৎপিণ্ডের চাপ, মানসিক চাপের স্তর, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ থেকে ঘুমের প্যাটার্ন— স্বাস্থ্যের সবকিছুর দিকে নজর রাখে। ব্যবহারকারী কোনো অ্যাপ খুলে না দেখলেও রিং এআইয়ের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সতর্কতা পাঠায়, কখন বিশ্রাম প্রয়োজন বা স্ট্রেস বেশি হয়েছে, তা জানিয়ে দেয়। ব্যাটারি দীর্ঘস্থায়ী, একবার চার্জ দিলে ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

স্মার্ট হোম রোবট

এ বছর ঘরের প্রযুক্তিতে আকর্ষণীয় উদ্ভাবন স্মার্ট হোম রোবট। এটি শুধু ভ্যাকুয়াম নয়, ঘরের প্রতিটি কাজ সহজ করে দেয়। রোবটটি নিজে ঘরের নকশা অনুযায়ী আসবাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে চলতে পারে এবং যখন প্রয়োজন, তখন মেঝে পরিষ্কার করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, এটি পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী কাজ মনে করিয়ে দিতে পারে। যেমন পোষা প্রাণীকে খাওয়ানো বা ঘরের লাইট, দরজা ও জানালা নিয়ন্ত্রণ। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি অচেনা কেউ ঘরে ঢুকলে সতর্কতা পাঠায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভয়েস কমান্ড অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেয়। স্মার্ট হোম রোবট ঘরের প্রতিদিনের জীবন সহজ, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করে।

পরিবেশবান্ধব গ্যাজেট

গ্যাজেটের বাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন হলো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি। আজকের দিনে অনেক গ্যাজেট তৈরির প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব পণ্যের দিকে মনোযোগী। সৌরবিদ্যুচ্চালিত চার্জার, পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী উপাদান দিয়ে তৈরি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এবং গ্যাজেট এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সোলার চার্জার দিয়ে বিদ্যুৎ বাঁচে এবং পুনর্ব্যবহৃত উপাদান ব্যবহার করে তৈরি ডিভাইসে কমে পরিবেশদূষণ। অনেক ডিভাইসে এখন গ্রাফিন ব্যাটারি বা এনার্জি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত চার্জ হয়।

স্মার্ট চশমা

প্রযুক্তিপ্রেমীদের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবন স্মার্ট চশমা। এটি বাস্তব ও ভার্চুয়াল জগৎ একসঙ্গে দেখাতে পারে। সাধারণ চশমার মতো হালকা হলেও এর ভেতরে রয়েছে এমন প্রযুক্তি, যা চোখের সামনে তথ্য, ছবি এবং ভিডিও প্রদর্শন করতে পারে। এটি ব্যবহারে ঘরে বসে বাইরে ঘুরে আসার মতো অনুভূতি পাওয়া যায়। মিটিং বা শিক্ষার কাজে এটি দারুণ সুবিধা দেয়। কারণ, ডেস্কে বসে না থেকেও সবকিছু দেখা যায়। ব্যবহারকারীর কিছু ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। চোখের দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গিতে এ চশমা কাজ করে। ছোট, হালকা ও ব্যবহারবান্ধব এই চশমা এখন প্রযুক্তির এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে, যা চোখের সামনে বাস্তব আর কল্পনার জগৎ মিলিয়ে দেয়।

স্মার্ট সিকিউরিটি গ্যাজেট

এ বছর ঘরের নিরাপত্তা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে স্মার্ট সিকিউরিটি গ্যাজেট। এটি এখন আর শুধু দরজা বা জানালা বন্ধ করার যন্ত্র নয়, অচেনা মানুষ শনাক্ত করারও যন্ত্র। বাড়িতে অপরিচিত কেউ ঢুকলে এ গ্যাজেট সেই তথ্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীর কাছে সতর্কবার্তা হিসেবে পাঠাতে পারে। চোখ বা কণ্ঠ শনাক্ত প্রযুক্তির ফলে এটি পরিবার বা অচেনা ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারে।

পোষা প্রাণী থাকলেও তারা বুঝতে পারে। গ্যাজেটটি নিজে থেকে ঘরের লাইট, দরজা, জানালা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ব্যবহারকারীর বারবার কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না।

