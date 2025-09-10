হোম > প্রযুক্তি

ওপেনএআইয়ের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অ্যানথ্রপিকের এআই ব্যবহার করবে মাইক্রোসফট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অ্যানথ্রপিকের এআই ব্যবহারের জন্য অর্থ দিচ্ছে মাইক্রোসফট। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট তাদের জনপ্রিয় অফিস ৩৬৫ অ্যাপগুলোতে (যেমন—ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক ও পাওয়ারপয়েন্ট) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) নতুন ফিচার আনতে ওপেনএআইয়ের পাশাপাশি এবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিকের এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দুই প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে প্রযুক্তিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনফরমেশন জানিয়েছে, অ্যানথ্রপিকের এআই ব্যবহারের জন্য অর্থ দিচ্ছে মাইক্রোসফট। এর ফলে ওপেনএআইয়ের ওপর একক নির্ভরতা থেকে সরে এসে নিজেদের এআই সরবরাহের উৎস আরও বৈচিত্র্যময় করছে মাইক্রোসফট।

বিশ্লেষকদের মতে, ওপেনএআইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে মাইক্রোসফটের। ওপেনএআই সম্প্রতি নিজস্ব অবকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি লিংকডইনের মতো একটি চাকরিসংক্রান্ত প্ল্যাটফর্ম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে, যা মাইক্রোসফটের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত দেয়।

তবে এই পদক্ষেপকে শুধু কৌশলগত চাপ প্রয়োগ হিসেবে দেখছেন না মাইক্রোসফটের নেতারা। তাঁরা মনে করেন, অ্যানথ্রপিকের নতুন মডেল ক্লদ সনেট-৪ কিছু ক্ষেত্রে ওপেনএআইয়ের মডেলগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে পাওয়ারপয়েন্টে নান্দনিক উপস্থাপনা তৈরির মতো কাজে।

এর আগেও অন্য কোম্পানির এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে মাইক্রোসফট। গিটহাব কো-পাইলট প্ল্যাটফর্মে তারা এর আগেও এক্সএআইয়ের গ্রোক ও অ্যানথ্রপিকের ক্লদ মডেল ব্যবহার করেছে।

একই সঙ্গে কোম্পানিটি নিজেদের স্বনির্ভর করে তুলতেও কাজ করছে। সম্প্রতি তারা তাদের প্রথম নিজস্ব এআই মডেল এমএআই ভয়েস-১ এবং এমএআই-১ প্রিভিউ উন্মোচন করেছে।

অন্যদিকে, ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটের ওপর নির্ভরতা কমাতে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি একটি চাকরি খোঁজার প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যা মাইক্রোসফটের লিংকডইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানায়, ২০২৬ সাল থেকে ওপেনএআই নিজস্ব চিপ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে, যেখানে ব্রডকমের সঙ্গে তাদের অংশীদারত্ব হবে। এতে তারা মাইক্রোসফটের ক্লাউড সেবা অ্যাজিউর থেকে সরে এসে নিজেদের হার্ডওয়্যার ব্যবস্থায় এআই মডেল প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার চালাতে পারবে।

এ বিষয়ে মাইক্রোসফটের মুখপাত্র মাইকেল কলিন্স টেকক্রাঞ্চকে বলেন, ‘আমরা আগেও বলেছি, ওপেনএআই আমাদের ফ্রন্টিয়ার মডেলের অংশীদার হিসেবে থাকবে এবং আমরা এই দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ

