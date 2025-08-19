হোম > প্রযুক্তি

ওয়াই-ফাই ধীরে চললে কী করবেন

ফিচার ডেস্ক

ঘরের ইন্টারনেট হঠাৎ ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভিডিও দেখতে গিয়ে বারবার থেমে যায়। অনেকে মনে করেন, সমস্যা রাউটার কিংবা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারে। কিন্তু সত্যি বলতে, সমস্যার পেছনে থাকতে পারে আপনার ঘরের সাধারণ জিনিসপত্র। আয়না, ধাতব ফার্নিচার, মাইক্রোওয়েভ, ব্লুটুথ ডিভাইস, এমনকি অ্যাকুয়ারিয়ামও ওয়াই-ফাই সিগন্যাল ব্লক করে। এতে গতি কমে যায় এবং সিগন্যালের কভারেজ সংকুচিত হয়।

সাধারণ জিনিস কীভাবে বাধা দেয়

  • আয়না ও ধাতব জিনিস: বড় আয়না বা ধাতব তাক সিগন্যালকে প্রতিফলিত বা শোষণ করে।
  • ব্লুটুথ ডিভাইস: অ্যালেক্সা, গুগল হোম বা অন্যান্য ব্লুটুথ ডিভাইস একই রকম ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। রাউটার কাছে থাকলে সিগন্যাল ধীর হয়ে যায়।
  • মাইক্রোওয়েভ: রান্না করার সময় নির্গত হওয়া ওয়েভ ওয়াই-ফাইয়ের গতি কমিয়ে দেওয়ার কারণ।
  • অ্যাকুয়ারিয়াম বা পানিভর্তি ট্যাংক: পানি ওয়াই-ফাই সিগন্যাল শোষণ এবং বিভ্রান্ত করে।
  • ফার্নিচার: বড় ধাতব বা কাঠের ফার্নিচার সিগন্যাল বাধা দেয়।
  • দেয়াল ও দরজা: ঘন দেয়াল কিংবা বন্ধ দরজা ওয়াই-ফাই ব্লক করে।

সহজ সমাধান

এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু সহজ কাজ করলে যথেষ্ট। রাউটারকে মধ্যবর্তী, উঁচু ও খোলা জায়গায় রাখুন, দেয়াল বা কোনা থেকে দূরে। যেসব জিনিস সিগন্যালকে বাধা দিচ্ছে; যেমন আয়না, বড় ধাতব ফার্নিচার, ব্লুটুথ ডিভাইস, মাইক্রোওয়েভ, অ্যাকুয়ারিয়াম সেগুলো সরিয়ে নিন কিংবা রাউটার থেকে দূরে রাখুন।

এই ছোট পরিবর্তনগুলো আপনার ওয়াই-ফাই স্পিড, কভারেজ ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে। এতে ডাউনলোড দ্রুত হবে, স্ট্রিমিং মসৃণ হবে, গেমিং ল্যাগ মুক্ত থাকবে এবং ভিডিও কলও থাকবে বাধাহীন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

সম্পর্কিত

টিকটকে স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি, যানজটে পড়লে জায়গায় দাঁড়িয়েই উড়াল দেবে

স্যামসাংয়ের জোয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হিস্যা কমছে অ্যাপলের

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি

চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানে চিকিৎসা সহায়তা দেবে এআই

গুগলের বিরুদ্ধে এবার অস্ট্রেলিয়ায় মামলা, বড় অঙ্কের জরিমানা

টিকটকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

সিইওর নিরাপত্তায় বিপুল ব্যয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর, সবাইকে ছাড়িয়ে জাকারবার্গ

যুক্তরাজ্য-জার্মানিতে চালকবিহীন ট্যাক্সি নামাবে চীনের বাইদু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা