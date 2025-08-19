ওয়াই-ফাই ধীরে চললে কী করবেন

ঘরের ইন্টারনেট হঠাৎ ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভিডিও দেখতে গিয়ে বারবার থেমে যায়। অনেকে মনে করেন, সমস্যা রাউটার কিংবা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারে। কিন্তু সত্যি বলতে, সমস্যার পেছনে থাকতে পারে আপনার ঘরের সাধারণ জিনিসপত্র। আয়না, ধাতব ফার্নিচার, মাইক্রোওয়েভ, ব্লুটুথ ডিভাইস, এমনকি অ্যাকুয়ারিয়ামও ওয়াই-ফাই সিগন্যাল ব্লক করে। এতে গতি কমে যায় এবং সিগন্যালের কভারেজ সংকুচিত হয়।
সাধারণ জিনিস কীভাবে বাধা দেয়
সহজ সমাধান
এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু সহজ কাজ করলে যথেষ্ট। রাউটারকে মধ্যবর্তী, উঁচু ও খোলা জায়গায় রাখুন, দেয়াল বা কোনা থেকে দূরে। যেসব জিনিস সিগন্যালকে বাধা দিচ্ছে; যেমন আয়না, বড় ধাতব ফার্নিচার, ব্লুটুথ ডিভাইস, মাইক্রোওয়েভ, অ্যাকুয়ারিয়াম সেগুলো সরিয়ে নিন কিংবা রাউটার থেকে দূরে রাখুন।
এই ছোট পরিবর্তনগুলো আপনার ওয়াই-ফাই স্পিড, কভারেজ ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে। এতে ডাউনলোড দ্রুত হবে, স্ট্রিমিং মসৃণ হবে, গেমিং ল্যাগ মুক্ত থাকবে এবং ভিডিও কলও থাকবে বাধাহীন।
