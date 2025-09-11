হোম > প্রযুক্তি

শর্টস ভিডিও তৈরি করে দেবে গুগলের এআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শিগগিরই ভিও ৩ দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যাবে টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলসের মতো উল্লম্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্মে। ছবি: সংগৃহীত

গুগল তাদের এআইভিত্তিক ভিডিও জেনারেশন টুল ভিও ৩-এ যুক্ত করেছে উল্লম্ব ভিডিও ফরম্যাট এবং ১০৮০পি রেজল্যুশনের সমর্থন। ডেভেলপারদের জন্য প্রকাশিত গুগলের ব্লগ পোস্টে জানানো হয়েছে, এখন থেকে ভিও ৩ এবং ভিও ৩ ফাস্ট দিয়ে ৯: ১৬ অ্যাসপেক্ট রেশিওতে ভিডিও তৈরি করা যাবে, যা মোবাইল ডিভাইস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য আরও উপযোগী। তবে আপাতত এই সুবিধা কেবল ডেভেলপারদের জন্য উন্মুক্ত।

গুগল জানিয়েছে, নতুন এই ফিচার ব্যবহারের জন্য ডেভেলপারদের এপিআই অনুরোধে অ্যাসপেক্টরেশিও প্যারামিটারকে ৯: ১৬ হিসেবে সেট করতে হবে। অর্থাৎ, এটি মূলত অ্যাপ নির্মাতাদের জন্য, যাঁরা ভিও ৩-কে তাদের অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করছেন।

ছাড়া, ভিডিওর রেজল্যুশন এখন ৭২০পি থেকে বাড়িয়ে ১০৮০পি করা হয়েছে—তবে এই উন্নতমানের রেজল্যুশন শুধু ১৬: ৯ অ্যাসপেক্ট রেশিওর ভিডিওর জন্য প্রযোজ্য, জানিয়েছে প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম নিওউইন।

ডেভেলপারদের জন্য আরও একটি বড় সুখবর হলো—ভিডিও তৈরির খরচ কমিয়েছে গুগল। এখন থেকে ভিও ৩ ব্যবহার করে প্রতি সেকেন্ড ভিডিও তৈরি করতে খরচ হবে শুধু ৪০ সেন্ট, যা আগে ছিল ৭৫ সেন্ট। একইভাবে, ভিও ৩ ফাস্টের মূল্য কমিয়ে ১৫ সেন্ট করা হয়েছে, যা আগে ছিল ৪০ সেন্ট। এই মূল্যহ্রাস এপিআই ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য, যার ফলে ডেভেলপারদের জন্য তাদের অ্যাপে ভিও ৩ ব্যবহার করা আরও সাশ্রয়ী হবে।

গুগল জানিয়েছে, ভিও ৩ এবং ভিও ৩ ফাস্ট এখন ‘জেমিনি এপিআই’তে স্থিতিশীল এবং বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের উপযোগী। কোম্পানিটি তাদের ব্লগে ভিও ৩-এর উল্লম্ব ফরম্যাটে তৈরি একটি ডেমো ভিডিওও প্রকাশ করেছে, যেখানে পর্বত আরোহী বলছেন, ‘ভিও ৩ এখন প্রায় ৫০ শতাংশ সস্তা এবং উন্নতমানের, তাই এবার কিছু তৈরি করে দেখাও।’

এদিকে, চলতি বছরের জুনে গুগল ঘোষণা দেয়, গ্রীষ্মেই ভিও ৩ ইউটিউব শর্টসে যুক্ত করা হবে। আর এখন ডেভেলপারদের মাধ্যমে এই ফিচার যুক্ত হওয়ায়, শিগগিরই ভিও ৩ দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যাবে টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলসের মতো উল্লম্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্মে।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর ফলে হয়তো আরও বেশি এআই-নির্ভর ‘কনটেন্ট’ আমাদের সামনে আসবে, যা কখনো কখনো ‘এআই স্লপ’ বলেও সমালোচিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ

