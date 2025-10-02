হোম > প্রযুক্তি

এআই যুগের জন্য প্রস্তুত কোয়ালকম, নতুন চিপে আর্মের উন্নত প্রযুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গত সপ্তাহে তাদের নতুন প্রজন্মের পিসি ও মোবাইল চিপ উন্মোচন করে কোয়ালকম। ছবি: সংগৃহীত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) প্রযুক্তির পারফরম্যান্স বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিপ নির্মাতা কোয়ালকম তাদের ফ্ল্যাগশিপ চিপগুলোতে যুক্ত করেছে আর্ম (Arm) হোল্ডিংসের সর্বশেষ প্রজন্মের কম্পিউটিং আর্কিটেকচার। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

এ সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে যেমন আর্মের আয় বাড়তে পারে, তেমনি মিডিয়াটেক ও অ্যাপলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোয়ালকমের অবস্থান আরও শক্ত হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

গত বছর কোয়ালকম ও আর্মের মধ্যে এক তিক্ত আইনি লড়াই হয়। নতুন এ সিদ্ধান্ত সেই দ্বন্দ্ব আংশিকভাবে নিরসনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কারণ, আর্মের সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানটি আরও বেশি ফি নিতে পারবে।

গত সপ্তাহে তাদের নতুন প্রজন্মের পিসি ও মোবাইল চিপ উন্মোচন করে কোয়ালকম। পূর্ববর্তী প্রজন্মের চিপগুলোর চেয়ে এগুলোর বড় পার্থক্য হলো—এই চিপগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে আর্মের নবম প্রজন্মের কম্পিউটিং আর্কিটেকচার। এটি ‘ভি৯’ নামে পরিচিত। এই প্রযুক্তি চ্যাটবট ও ইমেজ জেনারেটরের মতো এআই অ্যাপ্লিকেশন চালাতে চিপগুলোকে আরও দক্ষ করে তোলে।

কোয়ালকমের প্রতিদ্বন্দ্বী মিডিয়াটেক এরই মধ্যে আর্মের ভি৯ ব্যবহার করার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, অ্যাপলও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই প্রযুক্তিকে বলা হয় ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার। এটি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে একটি সিপিইউতে কী ধরনের অ্যাপ চলতে পারবে।

তবে কোয়ালকম তাদের চিপে কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি। তবে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এমন নির্দেশনা (ইনস্ট্রাকশন) বেছে নেয়, যা তাদের গ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। নিজস্ব সিপিইউ ডিজাইন দল থাকায়, তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন নির্দেশনা ব্যবহার করলে গ্রাহকের জন্য বেশি উপকার হবে।’

অন্যদিকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি আর্ম।

আর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাজারে উঠে আসা ওপেন-সোর্স চিপ স্ট্যান্ডার্ড আরআইএসসি–ভি ফ্রি হলেও এটি এখনো আর্মের তুলনায় অনেক কম পরিপক্ব এবং এর সফটওয়্যার ডেভেলপার কমিউনিটিও ছোট। কোয়ালকম চাইলে আর্মের পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করেও নতুন চিপ তৈরি করতে পারত, যেমনটা তারা গত বছর করেছিল।

সিপোর্ট রিসার্চ পার্টনার্সের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক জে গোল্ডবার্গ বলেন, কোয়ালকম পুরোপুরি আর্মের ডিজাইন না নিয়ে নিজেই অনেক অংশ ডিজাইন করে। ফলে আয় কতটা বাড়বে তা নির্ভুলভাবে বলা কঠিন।

তবে তিনি আরও বলেন, ‘এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এ দুটি কোম্পানি কিছুদিন আগেও আইনি দ্বন্দ্বে জড়িত ছিল। কোয়ালকম চাইলে একেবারে ভিন্ন পথে হাঁটতে পারত। এটা নিঃসন্দেহে আর্মের জন্য ইতিবাচক।’

সম্পর্কিত

নির্বাহীদের কাছে অর্থ আদায়ের জন্য ই-মেইল পাঠাচ্ছে হ্যাকাররা, গুগলের সতর্কবার্তা

এআইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন দেখাবে মেটা

সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তা থেকে ‘যুদ্ধবাজ’, নজর কাড়লেন পেন্টাগনের

উইকিপিডিয়ার বিকল্প আনছেন ইলন মাস্ক, জানালেন কারণ

ল্যাপটপ ভিজে গেলে যা করবেন ও যা করবেন না

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

ফেসবুকে নতুন ফিচার ‘ফ্যান চ্যালেঞ্জ’, ব্যবহারে যে লাভ

স্কুলপড়ুয়াদের ‘ভাইব কোডিং’য়ে ডুবে থাকতে বললেন ২৮ বছর বয়সী বিলিয়নিয়ার, কী সেটি

নতুন আইওএসে অনেক ত্রুটি, আপডেট আনল অ্যাপল

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা